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6 листопада • оновлено в 16:33
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"Країна вкрилася гнійниками": "слуга народу" Бужанський зробив скандальну заяву

1.2т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що в Україні мають ввести покарання за відкриття пам'ятників особам, які "заплямували себе нацизмом".

Тому має намір розробити і внести до парламенту відповідний законопроєкт. Про таку ініціативу він розповів у своєму Telegram- каналі.

"Нацизм, це така штука, що поряд ніяк. Ти або з ним, або проти. І зовсім неважливо, скільки років минуло – рік чи триста", – вважає нардеп.

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Максим Бужанський

Максим Бужанський

Twitter.com

"Країна, немов гнійниками, вкривається пам'ятниками і меморіальними дошками осіб, назвемо це так, які незмивно заплямували себе нацизмом", – висловився Бужанський.

Водночас нардеп не зазначив, про які саме пам'ятники та особи йдеться.

Але додав, що збирається розробити і внести до парламенту закон, який заборонить вшанування у будь-якій формі тих, хто служив у якихось підрозділах "визнаній Нюрнберзьким трибуналом злочинній організації загалом, СС, а також брав участь у Голокості".

На думку "слуги народу", далі колеги з парламенту мають самі, "совісно", ухвалити рішення – взявши до уваги ситуацію у "Білорусі, яка постраждала від нацизму у Другій світовій війні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "СН" Максим Бужанський подав законопроєкт про скасування закону №2287 про люстрацію чиновників часів експрезидента України Віктора Януковича. Проєкт надійшов на розгляд парламенту 18 жовтня.

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Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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