"Країна-миротворець!" Цимбалюк вгамував Лаврова за випади проти української мови

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову висловив обурення домінуванням української мови в Україні та отримав жорстку відповідь від журналіста Романа Цимбалюка.

Заочну суперечку зі скандальним главою зовнішньополітичного відомства країни-агресора українець влаштував у ефірі свого відеоблогу на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спочатку Цимбалюк показав їдкий виступ Лаврова перед студентами МДІМВ, у якому одіозний дипломат традиційно почав звинувачувати Україну в утисках російськомовних.

"Верховна Рада ухвалила цілу серію законів, що грубо порушують не тільки міжнародні зобов'язання України щодо забезпечення прав національних меншин, а й Конституцію української держави. Це стосується і закону про освіту, і про українську мову як про державну, в якому всі мови нацменшин грубо дискримінуються порівняно з українською мовою", – висловився Лавров.

Цимбалюк і Лавров

Крім того, його не влаштувало і те, що мови Європейського союзу Україна поставила у більш виграшне становище, ніж російську. У зв'язку з цим глава МЗС РФ заявив про спробу Києва "купити європейців", щоб зробити російську мову найбільш дискримінованою.

"Я так розумію, що Лавров переживає за те, що через роки Росії доведеться шукати нове обґрунтування для вторгнення у нашу країну. Якщо у нас будуть українські школи, то як же вони захищатимуть російськомовних? Це ж країна-"миротворець"!" – яскраво відповів на претензії Лаврова Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво розніс спробу Лаврова покласти відповідальність за війну на сході України на неї саму. Журналіст розвінчав усі брехливі тези російського міністра і нагадав, що насправді стало причиною війни на Донбасі.

Також Лавров нарвався на жорстку відповідь Цимбалюка після спроби докору України незабезпеченням пенсіями жителів окупованих територій Донбасу. Українець розгромив російського міністра за претензію з приводу необхідності перетину пенсіонерами лінії зіткнення.

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