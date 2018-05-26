Крах МН17: українці спрогнозували підсумок справи

Слідство щодо катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році йде вже чотири роки, і тільки зараз Росію офіційно звинуватили в трагедії. В інформпросторі з'явилося багато думок з цього приводу.

"Обозреватель" дізнався у читачів, чим закінчиться гучна справа щодо катастрофи, яка забрала життя всіх присутніх на борту літака.

Згідно з проведеним опитуванням, 50% його учасників вважають, що президента Росії Володимира Путіна віддадуть під трибунал і покарання неминуче.

Разом з тим, 28% опитаних вважають, що провину РФ не вдасться довести, а наслідок завершиться провалом.

Ще 17% респондентів впевнені, що підлість Росії не знає кордонів, тому в результаті все згорнуть на Україну.

І лише 3% незадоволені тим, що це питання обговорюється на міжнародному рівні, пропонуючи забути про катастрофу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.

Крім того, Державний департамент США закликав Росію до відповідальності. З такою ж заявою виступили Австралія і Нідерланди.