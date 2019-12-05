"Крадуть по 42 млн щороку": підраховано, скільки заробляють чиновники на смітті у Черкасах

У Черкасах на корупційній схемі із вивезення негабаритного сміття чиновники на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком планують отримувати 42,6 грн щороку.

Відповідну заяву у своєму Facebook зробив політик Сергій Одарич, зробивши підтверджувальні підрахунки.

"Все місто гуде від нових тарифів на вивезення негабаритного сміття. 13 грн 20 коп з кожної людини на місяць", – обурився він.

На смітті у Черкасах чиновники заробляють мільйони Вікка

Політик пояснив, що до негабаритного сміття відносять крупні за розміром відходи, які не поміщаються у контейнери, наприклад, старі дивани, шафи, телевізори тощо. Такі речі викидаються рідко, і, з точки зору справедливості, за такі відходи мають платити лише ті, хто їх викидає, вважає Одарич.

"Хто платить насправді? Корумпована міська влада завжди намагається запроваджувати тариф на вивезення негабариту на всіх жителів. Бо проконтролювати, скільки негабариту утворилося і скільки його насправді вивезли - неможливо", – наголосив політик.

Він повідомив, що рішення про щомісячну плату з кожного жителя міста ухвалив виконком, до складу якого увійшов мер Бондаренко.

"Переді мною лежить договір на вивезення негабаритних відходів з усього міста на 2018 рік. Повна вартість цих послуг - 2 млн 382 тис 264 грн на рік. За новим тарифом від Бондаренка виходить: 13,2 грн х 284 000 жителів х 12 місяців = 44 млн 985 тис 600 грн. Що такого сталося, що вивозити сміття у 2019 році стало у 19 разів дорожче, ніж у 2018?" – підрахував Одарич.

ФБ Сергія Одарича

"У сухому залишку - здирники планують красти у черкасців по 42 600 000 грн щороку! Що робити? Депутатська більшість у міській раді у складі Батьківщина+Свобода+Черкащани кришують цю корупційну схему", – наголосив політик.

Єдиним виходом із ситуації Одарич запропонував жителям міста просто не платити за вигадану послугу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах на отриманні великого хабара був затриманий керівник комунального медичного закладу. Він вимагав від підприємця 80 тисяч гривень.

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