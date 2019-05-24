КПИ готовится к выборам ректора

В главном техническом вузе Украины грядут выборы ректора. Несмотря на длительную и основательную кампанию по дискредитации КПИ и его руководства в СМИ, студенты и коллектив не пошли на поводу у провокаторов. Множественные независимые проверки деятельности вуза показали, что сфабрикованные его недругами обвинения оказались фальшивыми. Кандидатом на должность ректора все 138 базовых подразделений университета выдвинули действующего руководителя Михаила Згуровского. И Минобразования на днях внесло его кандидатуру на голосование.

27 мая кандидат встретится с преподавателями, сотрудниками и студентами на расширенном заседании ученого совета. Будет возможность задать вопросы и обсудить программу развития университета. К слову, программа обширная и далеко не консервативная. Ее основной посыл состоит в том, что строить новое лучше всего на крепкой основе, заложенной ранее, но ориентируясь на современные реалии и вызовы глобального мира. На фоне последних тенденций украинского реформаторства – сносить все без разбору – позиция нетривиальная.

Действительно, скучным консерватизмом тут и не пахнет. В планах усовершенствование модели исследовательского университета с использованием лучшего мирового опыта, развитие в масштабах страны инновационной экосистемы "Sikorsky Challenge", тесное взаимодействие с высокотехнологическим рынком труда Украины и мира, цифровизация общества и внедрение роботов и искусственного интеллекта, создание новейших технологий специального и двойного назначения для сферы обороны страны и многое другое, что требует от современного технического университета четвертая индустриальная революция.

Проекты вроде "Sikorsky Challenge" - уникальное явление для украинского образования. Это более 70 научных школ университета, которые генерируют идеи и оформляют их в полноценные изобретения, это факультеты и кафедры, готовящие сильных специалистов для высокотехнологичного бизнеса, это свыше 110 компаний из США, Европы и Украины, которые вошли в "Sikorsky Challenge", поскольку нуждаются в подпитке новыми изобретениями и квалифицированным персоналом. Кроме того, в инновационный процесс включено свыше 20 инвестиционных и венчурных фондов, которые заинтересованы инвестировать в прорывные стартапы. Все это за последние 10-12 лет позволило вывести на рынки Украины и других стран мира свыше 150 новых продуктов и услуг с большим социальным и экономическим эффектом. Экосистема "Sikorsky Challenge" существует, работает и при разумном подходе могла бы стать моделью новой, высокотехнологической экономики Украины.

КПИ – это не только инновации и наука. Это большой молодежный центр страны, с прекрасной спортивной инфраструктурой, уникальным дворцом культуры и искусств, единственным в стране государственным политехническим музеем, четырьмя базами отдыха на Черном и Киевском морях, многими другими составляющими подготовки нового поколения успешных украинцев. Это практически целый город, разместившийся на территории 160 гектаров с большой материальной базой, уникальным кампусом, который по мнению многих зарубежных гостей напоминает Оксфорд. Его содержание и развитие в надлежащем виде – непростая задача. С этой целью кандидат на должность ректора уже активно привлекает многих современных меценатов, объединившихся в ассоциацию выпускников КПИ, системный бизнес, инициативных студентов, развивающих свои проекты.

Программа кандидата предусматривает максимальную открытость информации о всех направлениях деятельности университета, сокращение бюрократических звеньев в его работе.

Напоследок Михаил Згуровский сформулировал главные принципы, которым должен следовать глава КПИ: "Ректор нашего университета всегда должен помнить, что вышел из КПИ, ему обязан своим становлением и формированием, а потому должен при любых обстоятельствах работать на его развитие и престиж, поддерживать и защищать своих коллег по Альма-матер, уважать честь и достоинство каждого человека независимо от его общественного статуса или должности, не ставить себя над ним, пытаться понимать точку зрения каждого; выражать уважение и почтение ветеранам и старшим, благодаря которым создано все, что мы имеем сегодня, которые являются носителями мудрости и уникального опыта; унаследовать от своих предшественников на посту ректора все лучшие для КПИ подходы; видеть в каждом студенте талантливую личность, а в каждом сотруднике - единомышленника и соратника, быть благодарным за выполненное и уметь прощать ошибки и слабости".

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

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