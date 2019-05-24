ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

КПИ готовится к выборам ректора

3.5тЧитати матеріал російською

В главном техническом вузе Украины грядут выборы ректора. Несмотря на длительную и основательную кампанию по дискредитации КПИ и его руководства в СМИ, студенты и коллектив не пошли на поводу у провокаторов. Множественные независимые проверки деятельности вуза показали, что сфабрикованные его недругами обвинения оказались фальшивыми. Кандидатом на должность ректора все 138 базовых подразделений университета выдвинули действующего руководителя Михаила Згуровского. И Минобразования на днях внесло его кандидатуру на голосование.

27 мая кандидат встретится с преподавателями, сотрудниками и студентами на расширенном заседании ученого совета. Будет возможность задать вопросы и обсудить программу развития университета. К слову, программа обширная и далеко не консервативная. Ее основной посыл состоит в том, что строить новое лучше всего на крепкой основе, заложенной ранее, но ориентируясь на современные реалии и вызовы глобального мира. На фоне последних тенденций украинского реформаторства – сносить все без разбору – позиция нетривиальная.

Действительно, скучным консерватизмом тут и не пахнет. В планах усовершенствование модели исследовательского университета с использованием лучшего мирового опыта, развитие в масштабах страны инновационной экосистемы "Sikorsky Challenge", тесное взаимодействие с высокотехнологическим рынком труда Украины и мира, цифровизация общества и внедрение роботов и искусственного интеллекта, создание новейших технологий специального и двойного назначения для сферы обороны страны и многое другое, что требует от современного технического университета четвертая индустриальная революция.

Проекты вроде "Sikorsky Challenge" - уникальное явление для украинского образования. Это более 70 научных школ университета, которые генерируют идеи и оформляют их в полноценные изобретения, это факультеты и кафедры, готовящие сильных специалистов для высокотехнологичного бизнеса, это свыше 110 компаний из США, Европы и Украины, которые вошли в "Sikorsky Challenge", поскольку нуждаются в подпитке новыми изобретениями и квалифицированным персоналом. Кроме того, в инновационный процесс включено свыше 20 инвестиционных и венчурных фондов, которые заинтересованы инвестировать в прорывные стартапы. Все это за последние 10-12 лет позволило вывести на рынки Украины и других стран мира свыше 150 новых продуктов и услуг с большим социальным и экономическим эффектом. Экосистема "Sikorsky Challenge" существует, работает и при разумном подходе могла бы стать моделью новой, высокотехнологической экономики Украины.

КПИ – это не только инновации и наука. Это большой молодежный центр страны, с прекрасной спортивной инфраструктурой, уникальным дворцом культуры и искусств, единственным в стране государственным политехническим музеем, четырьмя базами отдыха на Черном и Киевском морях, многими другими составляющими подготовки нового поколения успешных украинцев. Это практически целый город, разместившийся на территории 160 гектаров с большой материальной базой, уникальным кампусом, который по мнению многих зарубежных гостей напоминает Оксфорд. Его содержание и развитие в надлежащем виде – непростая задача. С этой целью кандидат на должность ректора уже активно привлекает многих современных меценатов, объединившихся в ассоциацию выпускников КПИ, системный бизнес, инициативных студентов, развивающих свои проекты.

Программа кандидата предусматривает максимальную открытость информации о всех направлениях деятельности университета, сокращение бюрократических звеньев в его работе.

Напоследок Михаил Згуровский сформулировал главные принципы, которым должен следовать глава КПИ: "Ректор нашего университета всегда должен помнить, что вышел из КПИ, ему обязан своим становлением и формированием, а потому должен при любых обстоятельствах работать на его развитие и престиж, поддерживать и защищать своих коллег по Альма-матер, уважать честь и достоинство каждого человека независимо от его общественного статуса или должности, не ставить себя над ним, пытаться понимать точку зрения каждого; выражать уважение и почтение ветеранам и старшим, благодаря которым создано все, что мы имеем сегодня, которые являются носителями мудрости и уникального опыта; унаследовать от своих предшественников на посту ректора все лучшие для КПИ подходы; видеть в каждом студенте талантливую личность, а в каждом сотруднике - единомышленника и соратника, быть благодарным за выполненное и уметь прощать ошибки и слабости".

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Михайло Згуровський
Теги
КПІосвіта
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Особенно подготовке сотрудников интеллектуального труда способствуют голые девушки на диванах, в чулках и кружевных трусах. Прямо вижу их где-нибудь в НИИ/ на заводе... А потом удивляются, почему высшее образование у нас на уровне ниже плинтуса... Печаль
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки