"Козли!" В Одесі депутати облради влаштували бійку

В Одесі на позачерговій сесії обласної ради, де обирали нового голову зборів, депутати влаштували жорстку бійку.

Як повідомляє "Думська", все почалося з бійки під час обрання того, хто замінить на посаді Анатолія Урбанського, який іде до Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег із фракцій БПП і "Опоблок" мало не у змові, після чого закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" і "Батьківщини".

Бійка в Одеській облраді Скріншот відео

Через це почалася сутичка, в результаті якої в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Мікрофон замінили, і голова спробував відновити сесію, проте його весь час переривали.

І новий етап чергової сутички переріс уже у справжню бійку. На відео видно, що обстановка в сесійній залі досить напружена, постійно лунають нецензурні вигуки. До зали зайшла поліція, і Урбанському довелося оголосити перерву. Крім того, на засіданні з'явилися невідомі особи, схожі на "тітушок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні у Верховній Раді України відбулася бійка між народними депутатами Юрієм Березою ("Народний фронт"), а також Нестором Шуфричем і Юрієм Бойком ("Опозиційний блок"). Конфлікт розпочався після того, як парламент проголосував за законопроект №4511 про перейменування УПЦ МП.

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