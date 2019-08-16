Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Козли!" В Одесі депутати облради влаштували бійку

2.7т Читати матеріал російською

В Одесі на позачерговій сесії обласної ради, де обирали нового голову зборів, депутати влаштували жорстку бійку.

Як повідомляє "Думська", все почалося з бійки під час обрання того, хто замінить на посаді Анатолія Урбанського, який іде до Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег із фракцій БПП і "Опоблок" мало не у змові, після чого закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" і "Батьківщини".

Новини
Викликали поліцію і "швидку": на Чернігівщині побилися під час засідання ОВК. Фото і відео

Бійка в Одеській облраді

Бійка в Одеській облраді

Скріншот відео

Через це почалася сутичка, в результаті якої в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Мікрофон замінили, і голова спробував відновити сесію, проте його весь час переривали.

І новий етап чергової сутички переріс уже у справжню бійку. На відео видно, що обстановка в сесійній залі досить напружена, постійно лунають нецензурні вигуки. До зали зайшла поліція, і Урбанському довелося оголосити перерву. Крім того, на засіданні з'явилися невідомі особи, схожі на "тітушок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні у Верховній Раді України відбулася бійка між народними депутатами Юрієм Березою ("Народний фронт"), а також Нестором Шуфричем і Юрієм Бойком ("Опозиційний блок"). Конфлікт розпочався після того, як парламент проголосував за законопроект №4511 про перейменування УПЦ МП.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
12
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Давайте, нерабы кастрюлеголовые, больше биек, хороших и разных! Повеселите старших братьев
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Serov Oleg
Serov Oleg
гамадрилы,сэр....
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...