Кожного десятого аутиста, який працює, звільнили через COVID-19

Кожного десятого аутиста, який працював, звільнили через пандемію коронавірусу. Ще 70% людей з аутизмом залишилися без звичної підтримки відповідних служб.

Такі результати опитування оприлюднила провідна європейська асоціація "Аутизм-Європа". Опитування проводилося з 23 березня по 15 червня 2020 року та налічує 1811 учасників із 38 країн світу.

Зазначається, що завдяки Міжнародній громадській організації "Дитина з майбутнім" українські аутисти теж брали участь у дослідженні.

"Асоціація "Аутизм-Європа" за допомогою опитування хотіла зрозуміти вплив карантинних обмежень через COVID-19 на людей з аутизмом та їхні сім’ї, соціально-економічні наслідки, вплив на систему охорони здоров’я", – розповідає Інна Сергієнко, консул "Аутизм-Європа" від України та засновник МГО "Дитина з майбутнім".

За словами Інни, 85% опитаних розповіли, що в їхніх країнах вживали офіційних заходів, щоб люди залишалися вдома через поширення COVID-19. Такі карантинні обмеження змусили родини проводити більше часу разом, ніж звичайно, що призвело до напруженості в багатьох сім’ях. Вона посилювалась і відсутністю доступу до служб підтримки.

"Зважаючи на мій психічний стан, проблема в тому, що я живу не один і більше не можу спокійно відпочити. Квартира занадто маленька", – коментує аутист з України. Не краща ситуація і серед тих людей з аутизмом, які проживають у спеціальних закладах, – вони теж важко переживають епідемію, оскільки обмежено відвідини родинами чи друзями, а також доступ до відкритого простору.

73% опитаних зазначили, що потреби людей з аутизмом та їхніх сімей не були задоволені належним чином під час спалаху COVID-19. 60% респондентів сказали, що було спеціальне положення й дозволялося виходити на вулицю під час спалаху COVID-19. 28% зазначили, що нічого подібного не було, а 11% опитаних не знали, є такі правила чи ні.

"Прикро, але близько 70% від 978 опитаних зазначили, що їхній зв’язок зі службою підтримки перервався, –коментує результати Інна Сергієнко. – Тільки чверть (26%) опитаних заявила про те, що зв’язок зі службою підтримки триває".

Міжнародне опитування продемонструвало, що коли сім’ї людей з аутизмом намагалися отримати доступ до елементарних послуг, таких як магазини, аптеки, служби доставки, близько половини опитаних натрапили на труднощі.

Спалах COVID-19 вплинув також на фінансову ситуацію "аутистичних" сімей. Зокрема, майже кожен третій зазначив, що не мав змоги працювати вдома; 10% респондентів мали піклуватися про родича, а 7% звільнили з роботи.

Серед аутистів кожен четвертий відчув фінансовий вплив, бо не міг працювати з дому, а кожного десятого звільнили з роботи.

"Щоб подолати негативні наслідки, які показало опитування, асоціація "Аутизм-Європа" рекомендувала створити фонд "Europian Solidarity" для подолання наслідків короткотривалого безробіття та безробіття людей з інвалідністю та їхніх родичів. Також буде доцільно збільшити кількість доступної для аутистів роботи, бо дистанційна зайнятість стала звичною для деяких секторів, – говорить Інна Сергієнко. – Є і простіші речі, які теж допоможуть аутистам почуватися комфортніше, – країни повинні подбати про доступність магазинів для людей з аутизмом та їхніх родичів (за потреби) за допомогою встановлення спеціальних годин і комунікації з аутистами та суспільством. Також важливо знизити паніку в суспільстві, щоб люди з аутизмом та їхні родичі могли купувати собі їжу та необхідні речі".

Як писав OBOZREVATEL, учені зі США ще на один крок наблизилися до створення аналізу крові на аутизм у дітей.