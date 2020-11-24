Що три місяці коронавірус змінює своє обличчя, – Голубовська

Кожні три місяці перебіг нової коронавірусної інфекції стає трохи іншим.

Як розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "НАШ", це відбувається через адаптаційні процеси (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вірус трошки, але змінює свій перебіг. Це відбувається не внаслідок мутації, а внаслідок того, що зараз йде процес адаптації збудника до людської популяції, а ми адаптуємося до нього", – уточнила вона.

Також, за словами Голубовської, в різні сезони вірус поводиться по-своєму.

"Тобто зараз ми зовсім в іншій ситуації, ніж були у квітні та липні", – підкреслила вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Голубовська спростувала неправдиву інформацію про COVID-19 і дала українцям поради, як захистити себе в період пандемії. Зокрема, лікарка розвінчала міфи про те, що носіння масок немає сенсу, що коронавірус "обирає" людину за групою крові та що мобільний зв'язок 5G поширює збудника хвороби.

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