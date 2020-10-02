Кожні 16 секунд від COVID-19 помирає людина – Ляшко

У світі кожні 16 секунд від ускладнень коронавірусної хвороби помирає людина.

Про це 1 жовтня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо".

Заступник міністра охорони здоров'я прокоментував, чи будуть посилювати відповідальність для громадян за недотримання протиепідемічних заходів.

"Така відповідальність передбачена вже зараз. Але уряд України ініціював перед Верховною Радою збільшення суми штрафів за порушення санітарних норм. На жаль, депутати поки не проголосували це збільшення. Я хотів би, щоб ми розуміли: контроль контролем, але свідоме ставлення до дотримання протиепідемічних норм – це турбота не тільки про своє здоров'я, але і зокрема про літніх людей", – сказав він.

Ляшко підкреслив, наскільки небезпечна хвороба, озвучивши статистику по смертності від коронавірусу в світі.

"У світі по одній людині кожні 16 секунд помирає від коронавірусної хвороби. Хвороба небезпечна, тому дотримання санітарних норм повинно бути аксіомою до тих пір, поки не з'являться імунобіологічні препарати", ─ зазначив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Почаєві від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар-терапевт Іван Венжинович. Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з COVID-19 на передовій.