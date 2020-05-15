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16 травня • оновлено в 03:30
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Глава МОЗ розповів про послаблення карантину в Україні: кожні 10 днів – новий етап

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Кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії – це рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів до семи днів попередніх, заповненість ліжок у лікарнях.

Максим Степанов розповів про етапи послаблення карантину в Україні

Максим Степанов розповів про етапи послаблення карантину в Україні

"Важливі виконання всіх цих критеріїв. Якщо критерії не виконані, обмеження не будуть знімати", – зазначив він.

За словами голови МОЗ, попередньо встановлено, що кожні 10 днів можна переходити на наступний з 5 етапів.

"22 травня, потім 1 червня, 11 червня. У кожному етапі будуть певні пом'якшення", – підкреслив Степанов.

Кожні 10 днів – новий етап: глава МОЗ розповів про послаблення карантину в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці квітня уряд опублікував поетапний план виходу країни з карантину. Конкретні дати реалізації кожного етапу не озвучувалися, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Зараз Україна знаходиться на першому етапі послаблення карантинних обмежень.

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
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