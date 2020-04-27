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27 квітня • оновлено в 16:54
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Кожен п'ятий інфікований COVID-19: названі головні причини зараження українських лікарів

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Станом на 27 квітня в Україні підтверджено коронавірус COVID-19 у 1749 медиків, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків.

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Як повідомив Центр громадського здоров’я України, фактично кожен п’ятий інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Що робити лікарням, щоб зменшити інфікування медиків

Що робити лікарням, щоб зменшити інфікування медиків

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медиків, названо такі:

  • відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

  • неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;

  • недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

"Якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення (“маршрутів” пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується", – йдеться в повідомленні.

План має передбачати три фактори:

  1. Скринінг. Наприклад, проведення експрес-опитування біля входу щодо наявності респіраторних симптомів, або напис на вхідних дверях "Маєш нежить і кашель? Одягни маску, перед тим як зайти!"

  2. Тріаж (медичне сортування) та розподіл потоків пацієнтів.

  3. Розподіл на "чисті" та "брудні" зони. "Брудна" зона (зона високого ризику інфікування) – приміщення, у яких рівень забруднення мікроорганізмами є високим. "Чиста" зона – приміщення, у яких рівень забруднення є мінімальним.

Потрібне нагадування перед входом в "брудну" зону щодо необхідності вдягти ЗІЗ, а при вході в "чисту" зняти їх. Ширми створюють додатковий фізичний бар’єр між зонами і мають використовуватися як місце для одягання/зняття ЗІЗ.

Як писав OBOZREVATEL, українські лікарі-інфекціоністи заявили про нестачу ресурсів і знань у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі медики вірус
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