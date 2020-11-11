Кожен хворий на коронавірус переплачує за ліки через неефективність АМКУ, – адвокат

Через неефективну роботу Антимонопольного комітету України низка виробників фармацевтичної продукції в Україні зазнають дискримінації, а споживачі змушені переплачувати за ліки.

Про це заявив адвокат В'ячеслав Ганган, коментуючи постанову Кабінету Міністрів України, яка звільняє виробників фармацевтичної продукції за списком певних препаратів від додаткового оподаткування. Однією з ознак звільнення від податкового навантаження є не тільки хімічна формула речовини, але й упаковка.

За словами адвоката В'ячеслава Гангана, в цьому є ознаки дискримінації на фармацевтичному ринку – свідоцтво неефективної роботи Антимонопольного комітету України. АМКУ, як регулятор, який повинен стежити за рівними умовами конкуренції на ринку, особливо в умовах карантину. Водночас для ключового на цей момент бізнесу – фармацевтики – не встановлені коректні правила роботи в Україні. Монопольне становище виробників усуває конкуренцію і дає право встановлювати ціни на ліки на свій розсуд. Внаслідок, якщо один виробник має податкові пільги, то другий повинен іти з ринку. Через відсутність конкуренції споживачі отримують гірший продукт.

"Дискримінації через упаковки піддаються фармацевтичні компанії. Одні отримують статус "звільнений від податків" продукції, а інші – ні. Наприклад, парацетамол випускається у флаконах і контейнерах. Згідно з чинним законодавством, виробник засобу у флаконі буде звільнений від податків, а в контейнері – ні. Водночас хімічна формула парацетамолу не змінюється жодним із виробників", – зазначив Ганган.

Водночас для Антимонопольного комітету України не встановлені терміни розгляду подібних звернень від учасників ринку. Через таку, фактично, бездіяльність компанії несуть серйозні збитки, знижуються податкові надходження в бюджет, скорочуються робочі місця.

За словами адвоката В'ячеслава Гангана, для того, щоб вирішити проблему дискримінації в бізнесі на законодавчому рівні потрібно ввести поняття антимонопольної експертизи нормативно-правових актів. Сферою дії такої експертизи повинні стати економіка, торгівля, зокрема, частково міжнародна.

"На сьогодні в законодавстві відверта діра, якою користуються непорядні учасники ринку. У нас дуже багато говорять про антикорупційну експертизу, ретельно розглядаються норми закону, підзаконних актів, щоб виключити корупційні ризики. За аналогією потрібен такий же механізм в антимонопольному середовищі, оскільки це кровоносна система економіки держави. Якщо ми не захищаємо ринок, ми не захищаємо його виробників і споживачів. Ні про яку якість продукту тоді не може і мова, як і про розвиток ринку. Антимонопольний комітет України повинен бути ефективним регулятором, а не таким, яким він є зараз", – наголосив В'ячеслав Ганган.