"Кожен гірший за попереднього": Путін вирішив долю Аксьонова в Криму

Президента Росії Володимира Путіна на зустрічі з жителями анексованого Криму попросили "не забирати" у жителів півострова главу окупаційної влади Сергія Аксьонова.

Із таким проханням виступив президент Кримського інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов, повідомляють кримські ЗМІ.

"Я вже людина у віці. Я пережив 10 прем'єр-міністрів у Криму до Сергія Валерійовича. Натякаю ось на що. Кожен наступний для Криму працював гірше кожного колишнього, попереднього. Тому мій натяк – заради Бога, не забирайте від нас Сергія Валерійовича. А Крим ми зробимо", – процитували Якубова.

"Заради бога, не будемо забирати", – відповів Путін.

Путін і Аксьонов ИА Regnum

Відзначимо, російський президент прибув до Криму на "святкування" п'ятої річниці незаконного захоплення півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "урочистостях" у Криму з нагоди 5-річчя анексії Аксьонов зізнався, що захопленням керував особисто Путін.

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