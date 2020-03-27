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27 березня • оновлено в 18:25
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Кожара в суде спекулирует на пандемии: душераздирающая история

6.6т
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Только посмотрите на это. Кожара в суде решил поспекулировать на пандемии и рассказывает душераздирающие истории о том, как он помогал врачам, а теперь не сможет, если попадёт в СИЗО. Говорит о каких-то "безпідставних звинуваченнях". Видимо, скоро договорится до того, что труп Старицкого ему подбросили.

Какое днище...

Ещё смешнее, что поручителем у него на суде выступает бывший нардеп-регионал Владислав Лукьянов, который сам должен сидеть за пособничество боевикам "ДНР".

Кожара в суде спекулирует на пандемии: душераздирающая история

Ты гляди, все умертвия вылезли из нор.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Тема
Вбивство Старицького
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
чучело базарит так, как будто бы и не убивало никого. может действительно соседи ему труп подбросили
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
ну так а что хотели после шабаша ведьм бондаренко, лукаш и гани стецив? не удивительно, что и вурдалаки начали просыпаться
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