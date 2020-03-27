Только посмотрите на это. Кожара в суде решил поспекулировать на пандемии и рассказывает душераздирающие истории о том, как он помогал врачам, а теперь не сможет, если попадёт в СИЗО. Говорит о каких-то "безпідставних звинуваченнях". Видимо, скоро договорится до того, что труп Старицкого ему подбросили.
Какое днище...
Ещё смешнее, что поручителем у него на суде выступает бывший нардеп-регионал Владислав Лукьянов, который сам должен сидеть за пособничество боевикам "ДНР".
Ты гляди, все умертвия вылезли из нор.
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