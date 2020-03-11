Колишній народний депутат від "Народного фронту" "козак" Михайло Гаврилюк зізнався, що, працюючи таксистом у Києві, заробляє від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.

Про це він розповів у інтерв'ю для програми "Підсумки тижня" на "5 каналі". Гаврилюк повідомив, що графік роботи у нього вільний, а за годину може заробити до тисячі гривень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні, наприклад, за годину заробив тисячу гривень. Зрозумів, що мені вистачить і більше у мене немає настрою сьогодні працювати. На цьому закриваюся і йду відпочивати. Якщо захочу ще тисячу заробити, то піду годинку-півтори попрацюю", – розповів він.

Михайло Гаврилюк Скриншот

При цьому Михайло зізнався, що, працюючи народним депутатом, заробляв у перші місяці всього 4 тисячі гривень. Під кінець каденції – 28 тисяч гривень. У конвертах, за його словами, нічого не отримував.

Також "козак" зазначив, що все ж сподівається на іншу роботу.

"Працюю, бо треба жити за щось. Сподіваюся, що з часом матиму кращу роботу, можливо, директором, можливо, якимось керівником. Наразі так", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянка Алла Желізняк написала у Facebook, що замовивши таксі, побачила за кермом машини чоловіка, дуже схожого на Гаврилюка. На підтвердження своїх слів жінка показала фото. Пізніше Гаврилюк зізнався, що справді працює у Києві таксистом.

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