"Козак" Гаврилюк зізнався, що соромився виступати у Раді

Колишній народний депутат від "Народного фронту" "козак" Михайло Гаврилюк зізнався, що не виступав у Верховній Раді, оскільки соромився.

Про це він розповів у інтерв'ю для програми "Підсумки тижня" на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я думав, що можу щось неправильно сказати. Боявся, що переді мною сидять усі розумні люди з вищими освітами, а я вийду і буду їм щось розказувати. Переживав, що вони будуть насміхатися. Тому я утримувався від розмови з великої трибуни", – розповів колишній нардеп.

Скріншот Михайло Гаврилюк

Також Гаврилюк зізнався, що працюючи народним депутатом заробляв у перші місяці всього 4 тисячі гривень. Під кінець каденції – 28 тисяч гривень. У конвертах, за його словами, нічого не отримував.

Нагадаємо, "козак" Гаврилюк раніше заявив, що працюючи таксистом у Києві заробляє від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянка Алла Желізняк написала у Facebook, що замовивши таксі, побачила за кермом машини чоловіка, дуже схожого на Гаврилюка. На підтвердження своїх слів жінка показала фото. Пізніше Гаврилюк зізнався, що дійсно працює у Києві таксистом.

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