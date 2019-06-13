"Котів більше, ніж туристів!" Опубліковані фото пляжів Криму

В окупованому Росією Криму зривається туристичний сезон, практично немає відпочивальників на популярних курортах.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши фото порожніх пляжів із Ялти.

"Ялта. "Пляж біля Леванту з якої причини закритий?" – запитують туристи. "А за такою! Лазять тут всякі!" – йдеться в повідомленні.

Ще опубліковані фото з порожніх пляжів у населених пунктах Мисове і Щолкіне.

"Щось котів більше, ніж туристів", "Це ж навала щурів на півострові", – писали в коментарях під постом.

Пляж у Ялті Twitter

Пляж у Ялті Twitter

Також повідомляється, що нині на анексованому півострові в робочому стані – 30-35% веб-камер, порівняно з їхньою кількістю до окупації.

Пляж у Ялті Twitter

Ялта Twitter

Пляж у Ялті Twitter

Пляж у Ялті Twitter

Пляж у Ялті Twitter

Порожні пляжі в Криму Twitter

Порожні пляжі в Криму Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

Раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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