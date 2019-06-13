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/Суспільство

"Котів більше, ніж туристів!" Опубліковані фото пляжів Криму

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В окупованому Росією Криму зривається туристичний сезон, практично немає відпочивальників на популярних курортах.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши фото порожніх пляжів із Ялти.

"Ялта. "Пляж біля Леванту з якої причини закритий?" – запитують туристи. "А за такою! Лазять тут всякі!" – йдеться в повідомленні.

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Ще опубліковані фото з порожніх пляжів у населених пунктах Мисове і Щолкіне.

"Щось котів більше, ніж туристів", "Це ж навала щурів на півострові", – писали в коментарях під постом.

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Також повідомляється, що нині на анексованому півострові в робочому стані – 30-35% веб-камер, порівняно з їхньою кількістю до окупації.

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Ялта

Ялта

Twitter

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Пляж у Ялті

Пляж у Ялті

Twitter

Порожні пляжі в Криму

Порожні пляжі в Криму

Twitter

Порожні пляжі в Криму

Порожні пляжі в Криму

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

Раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаЯлта
Теги
відпочінок КримНовини Криму
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Почти каждый день перепечатываю украденные у других блогеров снимки роксоланы - СБУшной сучки. Наверное чтобы был повод подрочить.
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леня зе
леня зе
да забыл.в Симферополе аэропорт назвали имени Айвазовского,надеюсь с куivoм согласавали.бу-га-га.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Когда уже попаболь пройдёт по Крыму
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