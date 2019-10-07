"Котиться у прірву!" Мережу розлютила нова витівка окупантів у Криму

Жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу у місті Євпаторія.

Одним із перших на своїй сторінці у Twitter на це відреагував користувач із ніком Кримська Жужелиця, який виклав відповідне фото і написав пост (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні у вагони", – йдеться у пості.

Крим Depositphotos

Читачі сторінки Кримської Жужелиці відреагували на "ініціативу" так званої місцевої "влади".

"Це не колючий дріт, а дуже корисна для "любителів русского міра" спіраль Бруно! Виліковує від сепаратизму і колаборації за 1 сеанс", – пишуть люди.

"Яка я рада, що мені не треба, дивитися в яку прірву котиться моє місто", – обурено зазначають користувачі.

Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні в вагони. pic.twitter.com/Bz60D2nKbz – Кримська Жужелиця (@ crimea2042) 6 жовтня 2019 р.

Зазначимо, що для забезпечення "антитерористичної захищеності об'єктів" навколо вокзалів і автостанцій у Криму в останні кілька років активно встановлюють парканову огорожу.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

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