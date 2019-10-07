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7 жовтня • оновлено в 18:00
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/ Суспільство

"Котиться у прірву!" Мережу розлютила нова витівка окупантів у Криму

26.3т Читати матеріал російською

Жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу у місті Євпаторія.

Одним із перших на своїй сторінці у Twitter на це відреагував користувач із ніком Кримська Жужелиця, який виклав відповідне фото і написав пост (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні у вагони", – йдеться у пості.

Крим

Крим

Depositphotos

Новини
"Сидіть вдома, мухоср*нці!" Жителі Криму різко ополчилися проти понаїхалих росіян

Читачі сторінки Кримської Жужелиці відреагували на "ініціативу" так званої місцевої "влади".

"Це не колючий дріт, а дуже корисна для "любителів русского міра" спіраль Бруно! Виліковує від сепаратизму і колаборації за 1 сеанс", – пишуть люди.

"Яка я рада, що мені не треба, дивитися в яку прірву котиться моє місто", – обурено зазначають користувачі.

Зазначимо, що для забезпечення "антитерористичної захищеності об'єктів" навколо вокзалів і автостанцій у Криму в останні кілька років активно встановлюють парканову огорожу.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

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Тема
Анексія Криму
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Иванов Иван
Иванов Иван
Беда беда хлопцы... нужно срочно срочно щвогить трампу и требовать новых санкций.. и побольше.. пожалуйста.. не оставляйте это просто так....
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Привыкайте жить за колючкой)))
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Звери в клетках.
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