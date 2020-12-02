Геращенко розповіла, що медикам доводиться працювати в мокрих костюмах за копійки

В Україні через невідповідні умови праці в період пандемії коронавірусу звільняються з роботи медичні працівники.

Про одну з таких ситуацій розповів експрацівник швидкої допомоги, повідомила нардепка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. За словами медика, на його колишній роботі "костюми мокрі, запасних немає, платять копійки".

"Голос у слухавці був хриплий і застуджений. "Я звільнився зі швидкої. Перемерз на змінах, костюми мокрі, запасних немає, платять копійки. А тут увечері прийшов ледь живий, а вони говорять, що формують дві ковідні бригади, й ми на тих самих умовах, у тих самих мокрих костюмах будемо працювати" – вчорашнє вечірнє спілкування з одним чудовим світлим хлопцем не виходить з голови. Його історія – це і є стан медицини зараз", – написала нардепка.

На переконання Геращенко, ті, хто "граючись, ввели карантин вихідного дня, потім тихенько скасували карантин вихідного дня, вбиваючи бізнес і не рятуючи при цьому медицину", мають понести за це політичну та кримінальну відповідальність.

Нардепка назвала винних у нинішньому стані вітчизняної медицини Facebook Iryna Gerashchenko

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