Костюм за 52 тисячі грн: у мережі розібрали лижний лук Зеленського

У мережі розібрали гардероб президента України Володимира Зеленського, якого засікли на новорічні свята на гірськолижному курорті Буковель у Карпатах.

Відповідний пост розмістила журналістка Варвара Квітка, озвучивши вартість екіпіровки глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Зеленський зупинився на класичному варіанті лижного костюма німецького бренду Bogner, який вважається однією з найуспішніших марок спортивної моди і лідером ринку. Він отримав назву "Dior лижної моди".

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Глава держави обрав чорно-білу куртку вартістю близько $1480 або 36 186 гривень.

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Утеплені брюки, схожі на ті, які вибрав президент, коштують, за даними Квітки, $649 або 15 868 гривень. В описі на сайті йдеться, що вони ідеальні для "агресивного катання". Костюм для катання (куртка і штани) Bogner обійдеться в близько 52 000 гривень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото одного з відпочивальників у Буковелі із Зеленським. Як з'ясувалося, користувач, який виставив знімок, не проти також попозувати на Червоній площі в Москві. Цей факт розлютив українців.

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