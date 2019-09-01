"Під охороною УРСР": хто вбиває унікальний київський костел

Чому руйнується костел святого Миколая у Києві і яку роль у цьому відіграє Міністерство культури України? У які суми обходиться державі утримання костелу та "ремонти", які лиш погіршують стан унікального творіння архітектора Городецького? Чому Мінкульт, який не спроможний зберегти пам’ятку, вперто протестує проти його передачі католицькій громаді, яка готова знайти мільйони доларів і відновити костел?

OBOZREVATEL продовжує розбиратися у критичній ситуації, що склалася довкола головної візитівки Києва.

Від колишньої величі костелу Городецького скоро не залишиться і сліду

Ми вже писали про те, у якому стані нині перебуває унікальна архітектурна пам’ятка - костел святого Миколая у Києві. Прочитати про це можна тут.

Попри безкінечені ремонти стан костелу постійно погіршується:

зовні на стінах помітні тріщини;

руйнуються і відвалюються елементи декору;

фасад вкритий білими плямами від шпаклівки;

стіни підвальних приміщень вкриті пліснявою і грибком;

оголені електродроти створюють загрозу виникнення короткого замикання;

стіни і колони головної зали вкриті пліснявою і тріщинами.

Наразі костел святого Миколая перебуває у cфері управління Міністерства культури – як пам’ятка архітектури національного значення. Тут з 80-х років минулого сторіччя розташовано Національний будинок органної музики - нинішній балансоутримувач будівлі. Саме тоді, під "новосілля", тут у 1978 році було проведено останні більш-менш серйозні реставраційні роботи.

Втім, ні вони, ні подальші майже 30 років господарювання тут вже незалежної України, не змогли повністю стерти "совєцького" нальоту. Надто міцно він в’ївся у стіни костелу з часів, коли нова радянська влада використовувала його спершу як склад, а згодом – у якості архіву. Навіть табличка на вході до храму досі сповіщає відвідувачів, що костел перебуває під охороною УРСР…

Костел святого Миколая - досі під охороною УРСР

За часів незалежності тут час від часу проводяться якісь ремонтні роботи. З більш-менш серйозних – незавершений ремонт фасаду 15 років тому, після якого костел вкрився білими плямами, і ремонт покрівлі у 2015-му. А за рік до того тут проводилися роботи з гідроізоляції. Яка, втім, за спостереженнями настоятеля храму Андрія Рака, своє пряме призначення виконує посередньо.

"У 2014 році була зроблена гідроізоляція. Але роботи були проведені неякісно. Бо вода як раніше входила до храму, так і зараз входить", - каже настоятель.

Парафія намагалася послабити хоч один з руйнівних для костелу чинників: вібрації від поїздів метрополітену, що проходить прямо під храмом. Андрій Рак розповідає: дізнавшись про технологію, за якою вібрації можна зменшити за рахунок резинових прокладок під коліями, парафія офіційно звернулася до адміністрації київського метро з проханням це зробити. Однак у метрополітену, який у якості погашення фіктивного боргу переплатив одіозному російському олігарху Фуксу щонайменше 300 млн грн, але за даними OBOZREVATEL загальна сума "боргу" сягає 1,6 млрд грн - на збереження унікальної пам’ятки коштів не знайшлося.

Наразі невідомо, скільки коштів пішло на ремонтні роботи у костелі святого Миколая за часи незалежності. Міністерство культури називає лише видатки з держбюджету за останні 5 років – і вони перевищують 20 млн. грн. Ці кошти, згідно з офіційною інформацією, витрачалися на "розробку проектної документації і першочергові та протиаварійні роботи". При цьому у Мінкульті визнають: будівля потребує реставрації та проведення капітального ремонту. Наразі у відомстві запланували "часткову реставрацію костелу", на яку треба знайти близько 127 млн грн.

Відповідь Мінкульту на звернення парафії святого Миколая, січень 2019 року

Відповідь Мінкульту на звернення парафіян парафії святого Миколая, липень 2019 року

Якщо ж взятися за порятунок будівлі всерйоз, витрати держбюджету позначатимуться схожими цифрами, але не в гривнях, а в доларах.

"Наскільки мені відомо, то мова йде про мільйони доларів. Бо треба укріплювати фундамент, стіни, ремонтувати дах, ще багато чого зробити. Тому коштів знадобиться багато. Дуже багато", - каже Рак.

Настоятель костелу Андрій Рак

Наразі віряни парафії святого Миколая знову звернулися до президента України з проханням розглянути питання передачі костелу у користування римо-католицькій громаді. Однак підозрюють, що це звернення спіткає доля всіх попередніх – і відповідь знову надійде з Міністерства культури. І в ній знову буде зазначено, що говорити про подібні зміни до переїзду Будинку органної музики в інше приміщення – передчасно. А коштів на таке приміщення у держави наразі нема.

У головній залі костелу встановлено найбільший в Україні орган

"Ми не заперечуємо проти співіснування в одному приміщенні з Будинком органної музики. Але хотілося б, аби ми теж тут мали хоч якесь право голосу. Ідеальним, як на мене, був би варіант, коли би ми разом існували тут 5 років, а за цей час Київ або держава збудували новий дім органної музики. І кожен би мав своє", - каже Рак.

Відсутність ремонту ховають за будівельними парканами

У Мінкульті ж впевнені: вже зробили для католиків все, що могли - і впустили до храму за умови, що вони будуть оплачувати свою частку комунальних послуг.

Судячи з відповідей Мінкульту на звернення вірян і парафії, там досі не можуть підрахувати, скільки ж витрачено на підтримку стану костелу за всі роки незалежності.

Мінкульт "не володіє інформацією" щодо того, скільки державних коштів було витрачено на "ремонти" костелу за роки незалежності

А ось на запит OBOZREVATEL у відомстві дали куди більш конкретну відповідь. Так, згідно з відповіддю Мінкульту, на утримання самого костелу та адмінприміщення при ньому за період з 2013-го по перше півріччя 2019 року балансоутримувач - Будинок органної музики - витратив 6 млн.778 тис. 806 грн власних коштів. З них 150,5 тис.грн пішло на встановлення захисної огорожі довкола храму.

Що ж стосується цільового фінансування капітальних ремонтів, то, за даними Мінкульту, на це витрачалося:

При цьому, попри численні попереджувальні таблички і відпадаючі елементи фасаду, відповідь міністерства сповіщає: будівля НЕ визнана аварійною.

Повна відповідь Міністерства культури:

Залишається загадкою, чому, попри немалі кошті, що виділялися на ремонт костелу, він продовжує руйнуватися? Чому цим грошам не було знайдене більш ефективне застосування - наприклад, для будівництва нової будівлі для Будинку органної музики, яка би відповідала всім вимогам? Адже це дозволило би припинити мучити і київських католиків, які мусять тіснитися по підвалах у храмі, який колись будували їхні предки, ні музикантів, для яких робота у мало пристосованих для цього приміщеннях костелу навряд чи є аж такою комфортною.

Основна відмовка на прохання передати костел католицькій громаді - "нема куди переселити Будинок органної музики"

P.S. OBOZREVATEL продовжуватиме відслідковувати тему і спонукати чиновників здійснити кроки задля порятунку костелу святого Миколая. Бо зволікати і бездіяти більше не можна.

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