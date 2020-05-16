У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати доправили до Мукачівської районної лікарні, ще 4 – у Виноградів, Іршаву та Рахів. Про це повідомляється на сторінці "Європейської Солідарності".

Коштом Фонду Порошенка відремонтовано 8 ШВЛ для закарпатських лікарень

"Команда "Європейської Солідарності", в тому числі на Закарпатті, не може залишатися осторонь від тих проблем, з якими стикнулося українське суспільство. По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава "думає", максимально в міру наших можливостей забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас з вами лікувати і не переживати за своє здоров’я. Окремим напрямком нашої роботи є робота з аналізу, чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, є працюючі. Чи потрібно їх відремонтувати. Виявили на Закарпатті вісім непрацюючих апаратів, відремонтували їх коштом Фонду Порошенка. І вже передали в лікарні", – розповідає народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"В період пандемії кожен апарат – на вагу золота. Тому що зараз закупити нове обладнання практично неможливо. З районного бюджету обіцяють не раніше червень-липень купити апарат ШВЛ. Ремонт цього апарату нам зараз дуже допоможе. Тому що ми не знаємо, яка буде ситуація з вірусом. Так що замість того щоб чекати на червень-липень, ми маємо відремонтований апарат, який ми зразу веземо в реанімаційне відділення на робоче місце", – розповідає директор КНП Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

Загалом Фонд Порошенка профінансував відновлення 35 апаратів ШВЛ для медичних закладів по всій країні. Спільно з компанією РОШЕН закуплені 130 тисяч високоякісних захисних костюмів для медпрацівників з Китаю та Південної Кореї, а також захисні окуляри, рукавички, маски, комплекти обладнання для реанімацій, які безкоштовно передаються в лікарні. Допомогу вже отримали 129 медичних закладів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!