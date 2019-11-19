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19 листопада • оновлено в 16:00
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Кошовий розповів, скільки грошей йому пропонували за місце в "Слузі народу"

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Актор студії "Квартал 95", друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий заявив, що йому пропонували від $400 тисяч до $5 мільйонів, щоб потрапити в передвиборний список президентської партії "Слуга народу".

Про це повідомляє gordonua. Він зазначив, що гроші йому пропонували під час парламентських виборів.

"Я на парламентських виборах міг заробити близько "десятки". Але як потім людині дивитися в очі? Звичайно, якщо ти повний дурень, то взяв би..Але як потім дивитися в очі?! У якому б стані ти був, прийшовши після цього до Володимира Олександровича", – сказав Кошовий.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

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На питання, чи пройшли до Верховної Ради ті, хто пропонував йому гроші, Кошовий відповів: "Ні, жодного з тих, хто пропонував, слава богу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кошовий заявив, що не любить деяких людей з оточення глави держави. Він додав, що є люди, які сунуть Зеленському палиці в колеса.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Євген Кошовий
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Мог заработать около десятки, а заработал больше сотни. Как теперь в глаза смотреть хз)))
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