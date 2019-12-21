Їхав із корпоративу: кортеж Зеленського знову потрапив на відео

У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський нібито залишив новорічний корпоратив партії "Слуга народу" в супроводі кортежу з 5 автомобілів.

Ролик розмістив у YouTube-каналі журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Схоже, це кортеж Зеленського. Хороші велосипеди", – прокоментував автор. Однак в Управлінні державної охорони частково спростували припущення Павловського.

Кортеж Зеленського знову потрапив на відео

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL в УДО повідомили, що тільки три авто на відео пов'язані із Зеленським.

"У соціальних мережах поширюється відео, автор якого стверджує, що кортеж з п'яти автотранспортних засобів, що виїжджає з КВЦ "Парковий", належить президенту України Володимиру Зеленський. Інформуємо, що з колони транспортних засобів на відео в кортеж президента України входять лише три перших автомобілі. Вкотре підкреслюємо, що кортеж президента України складається з мінімально необхідної для забезпечення безпеки під час пересування кількості автомобілів, а дорожній рух для його проїзду не обмежується і не перекривається", – запевнили в управлінні держохорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали збройну охорону, яка нібито супроводжувала кортеж Зеленського.

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