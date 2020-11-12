До корпусу лікарні, куди госпіталізували Зеленського і Єрмака, приставили посилену охорону

Корпус київської лікарні "Феофанія", куди поступили на лікування від COVID-19 президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, охороняють співробітники Управління державної охорони України.

На території медзакладу побував журналіст, відео опубліковано в Telegram-каналі "Політика країни". Ні президента, ні главу ОПУ йому побачити не вдалося (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналіст повідомив, що на вході до "Феофанії" чергує співробітник УДО, який вибірково розпитує відвідувачів про мету їхнього візиту, територією лікарні можна вільно ходити, охорони тут немає.

А ось корпус, де перебувають Зеленський і Єрмак, охороняється співробітниками Управління держохорони, заявив журналіст. Він нарахував понад 15 осіб.

Коли він хотів сфотографувати центральний вхід корпусу, до нього підійшло троє співробітників УДО, які заявили, що знімання заборонене, поцікавилися, як журналіст потрапив на територію лікарні, а після цього попросили її залишити.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що прессекретарка президента України Юлія Мендель прокоментувала госпіталізацію Зеленського та Єрмака в столичну "Феофанію". Вона заявила, що обидва мають легкі симптоми захворювання.