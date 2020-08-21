Как часто вы помогаете людям? А как часто вам нужна помощь? И ключевой вопрос: как часто помогают вам?

Ответив на эти три вопроса, можно сформировать общее понимание ситуации с взаимопомощью в Украине. Если коротко – есть над чем работать.

Эксперты "Фонда Будущего" в партнерстве с медиахолдингом OBOZREVATEL решили переосмыслить саму механику добрых дел. Они создают электронный сервис прямой взаимопомощи Lepta, который позволит творить добрые дела так же просто и легко, как вызвать такси посредством приложения Uber.

Lepta объединяет простых людей, благотворительные фонды, гражданские и волонтерские организации, а также украинский бизнес вокруг одной простой цели: помочь каждому, кто в этом действительно нуждается - без оглядки на сомнения и недоверие.

Кроме этого, миссия Lepta - это введение новых социальных стандартов, при которых взаимопомощь и взаимоответственность граждан, бизнеса и государства станут основой для индивидуальной, корпоративной и государственной социальной ответственности.

Большой бизнес - большая ответственность

Украинский бизнес, как правило, не особо беспокоится о масштабах своего влияния на общество или окружающую среду.

Но сегодня в цивилизованном мире крупные предприятия так или иначе несут социальную ответственность за использование ресурсов, территорий, на которых они работают, за влияние на экологию и здоровье людей. Таким образом, бизнес участвует в решении социально-экономических проблем общества. От этого напрямую зависит его репутация, лояльность партнеров и целевой аудитории и, по итогу – его прибыли.

Наиболее продвинутые украинские компании последуют мировой практике и рано или поздно переосмыслят свой вклад в развитие общества, проявив реальную социальную ответственность. Особенно в такие тяжелые времена, как сейчас.

Социальный рейтинг

Возможно, мотивировать предприятия делать больше добрых дел поможет Рейтинг корпоративной социальной ответственности, создаваемый экспертами "Фонда Будущего" в партнерстве с OBOZREVATEL, а также ведущими украинскими и международными благотворительными фондами, волонтерскими и общественными организациями и социальными службами.

Уже в сентябре этого года на сайте OBOZREVATEL и Lepta.in.ua каждый украинец сможет узнать, как та или иная компания проявляет свою социальную ответственность и содействует развитию общества и страны, в которой она работает. Рейтинг будет регулярно обновляться, а также освещаться и популяризироваться в ведущих СМИ.

В его основу заложено соотношение влияния от деятельности компании на здоровье, благополучие украинцев и окружающую среду - с одной стороны, и тот социальный вклад, который компанией вносится, благодаря участию в реализации благотворительных проектов и социальных инициатив - с другой стороны.

И мы сейчас не говорим о баснословных суммах, которые бизнес должен выделять на благотворительность. Речь идет, в первую очередь, о системном подходе к помощи, о необходимости постоянного участия компаний в благотворительных и социальных программах.

Улучшая благосостояние своих граждан, их здоровье, финансируя важные благотворительные проекты и социальные инициативы, бизнес не только улучшает свою репутацию и получает лояльных клиентов, но также вносит важнейший вклад в процветание государства, в котором работает.

Данный материал является первым в серии публикаций на тему нового подхода к взаимопомощи и развития социальной ответственности бизнеса, инициированный медиахолдингом OBOZREVATEL в партнерстве с экспертами "Фонда Будущего".