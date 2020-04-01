Реальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні увосьмеро-вдесятеро більша, ніж свідчить офіційна статистика. Якщо під час карантину COVID-19 буде повністю знищено на нашій території, восени він не повернеться.

Чому вірус вражає більше молодих, наскільки ефективні саморобні марлеві маски та чи правильно зробила Україна, встановивши жорсткі заходи для боротьби з епідемією, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

– Сергію Васильовичу, ви днями сказали, що інфікованих коронавірусом в Україні може бути куди більше, ніж свідчать офіційні цифри. Чому ви так вважаєте?

– Насправді, я впевнений, що так воно й буде. Тому що поширення інфекції відбувається за певними законами. Вона збільшується в обсязі та заражає все більшу й більшу кількість людей, якщо не вжито таких заходів, як вакцинація, але вакцини проти коронавірусу немає. Або ж давати ліки, які швидко зцілюють людей, і вони припиняють бути носіями, але й таких засобів теж немає. Або ж сама інфекція мутує (змінюється) і стає менш небезпечною, чого теж не спостерігається. В такому разі хвороба має тенденцію до поширення.

Сергій Комісаренко kp.ua

Варто зазначити, що одними з найнебезпечніших у сенсі поширення є інфекції, які передаються повітряно-краплинним шляхом.

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Також ми можемо передбачити кількість хворих з огляду на аналіз того, як ця інфекція поводилася в різних країнах. Ми спостерігаємо, що в інших державах вона поширювалася дуже швидко й масово. Ба більше, навіть офіційні дані про кількість заражених і хворих увосьмеро-вдесятеро зменшені. Чому? Тому що це захворювання часто минає без явних проявів, і ці випадки не реєструють. Або спостерігаються ознаки, які не є для нас загрозливими. Наприклад, немає утруднення дихання тощо, а симптоми дуже схожі на ГРЗ.

Є ще один факт: часто люди стають просто переносниками вірусу. Цей коронавірус SARS-CoV-2 (на відміну від своїх попередників SARS і MERS, які передавалися від людини до людини тільки тоді, коли з'являлися ознаки, симптоми захворювання) небезпечний тим, що навіть за відсутності ознак однаково може передаватися іншим особам під час інкубаційного періоду.

Тому легко можна було передбачити, що після появи перших заражених подальше поширення піде швидко або навіть вибухоподібно. Тому вважаю, що в Україні буде багато хворих.

– Як ви вважаєте, Україна вжила адекватних заходів для боротьби з інфекцією? Зупинено рух транспорту, закриті кордони, фактично паралізовано роботу багатьох підприємств. Чи потрібні були такі заходи?

– Я вважаю, що карантин у нас був введений правильно та своєчасно. Якби він був запроваджений раніше, то спричинив би велике невдоволення в суспільства. Мовляв, що це таке – вводяться обмеження, коли в нас немає ні заражених, ні хворих, ні померлих!

Якби це було застосовано пізніше, то кількість заражених і померлих була б значно більша.

Так, введення строгих норм карантину зумовлює невдоволення суспільства. Люди не ходять у театри, діти не відвідують школи, з'являються проблеми, закривається транспорт, метро, зупиняються підприємства. Але незадоволені громадяни повинні розуміти, що з такими правилами буде значно менше інфікованих, хворих і померлих.

Навіть більше, введення суворих заходів карантину якомога раніше знімає величезну загрозу для медпрацівників та для системи медицини будь-якої країни. Тому що зростання захворюваності призводить до вибухового збільшення кількості інфікованих і хворих осіб. Медична служба навіть у високорозвинених країнах, як-от в Італії, Німеччині та Іспанії, не може впоратися з такою кількістю занедужалих, не може їх госпіталізувати, лікувати, не вистачає діагностики, препаратів.

Україна – країна демократична, і наші громадяни волелюбні. Однак у цій ситуації потрібні порядок і дисципліна, виконання обмежувальних норм. На жаль, очевидно, що багато людей порушують умови карантину. Цим вони наражають на небезпеку зараження і самих себе, і інших.

– Ви вважаєте, що такі заходи, як зупинка транспорту, підприємств, вони адекватні?

– Вони адекватні. Мої опоненти говорили, мовляв, подивіться на Британію – там не вводили таких жорстких норм. Однак зараз там відбулося дуже сильне поширення вірусу, тож тепер запроваджений дуже жорсткий контроль. Нині там строгий карантин.

– Що стосується масок. Я чула, що, наприклад, саморобні марлеві маски, які зараз через дефіцит шиють самостійно, ще й можуть створювати сприятливе середовище для бактерій, тож їх не слід носити.

– Щодо застосування масок. Ми користуємося рекомендаціями ВООЗ, які стверджують, що людям без ознак захворювання, які не почуваються хворими, можна ходити й без них.

Саморобні марлеві маски не захищають від потрапляння вірусу. Але потрібно ставитися до їх застосування зі здоровим глуздом. Наприклад, марлева маска є хоч і малоефективною, але допомагає, коли особа кашляє або чхає. Тоді вона все-таки запобігає викидуванню на велику дистанцію крапель слини, які несуть із собою вірус. Така маска також вчить не чіпати себе за обличчя руками, адже збудник потрапляє в організм через очі, ніс і рот.

Саморобні марлеві маски не захищають від попадання вірусу КП

Кому обов'язково їх потрібно носити? Це тим людям, які починають відчувати в себе ознаки захворювання. Причому їм потрібно користуватися якісними масками. Також вони рекомендовані тим, хто контактує з такими особами. Якщо є хворий у родині, то краще його ізолювати в окремій кімнаті, щоб за ним доглядала тільки одна людина, наскільки це можливо. А всі інші, хто перебувають у квартирі, теж повинні носити маски.

До того ж вони потрібні тим, хто працює з великою кількістю людей. Продавці, фармацевти в аптеках, водії громадського транспорту, поліцейські, а особливо – медпрацівники, що контактують із зараженими або хворими. Вони заслуговують на особливу увагу й особливу турботу. І маски у них повинні бути дуже хороші, тому що вони наражаються на найбільшу небезпеку контакту з вірусом.

– А ось звичайні маски, які продаються в аптеках, є антибактеріальними, вони непридатні для боротьби з вірусом. Збудник настільки малий, що може проникнути крізь ці мембрани.

– Коронавірус SARS-CoV-2 справді значно менший за бактерії. Його розмір – приблизно 120 нанометрів, це трохи більше за одну десяту мікрометра. Маски існують різних типів – від складних, які не пропускають віруси (вони найдорожчі), до більш простих (пропускна або непропускна здатність 50-60%) і найпростіших, які проникні для частинок розміром із вірус, але не для частинок пилу або вологи, на яких можуть перебувати збудники. Тож маски, навіть різні, все-таки захищають нас від зараження.

Людям, які не мають ознак захворювання, можна ходити без маски

Я не знаю, якого типу продаються маски в нас, тому що намагався купити хоч якісь, але не знайшов нічого в п'яти або шести аптеках, що, звісно, повне неподобство. Щоправда, представник Міністерства охорони здоров'я заявив, що маски, які були на складах Держрезерву, були передані насамперед не в аптечну мережу, а в лікарні, у пункти перетину кордону тощо. Також є інформація, що велика кількість масок закуплена за кордоном, і вони будуть скоро доставлені до нас в країну, можливо, і в наші аптеки.

Що важливо, це те, що вірус просто так не плаває в повітрі. Він може перебувати в (або на) частинках вологи та пилу, на поверхні предметів, що оточують нас, досить довго (до декількох діб). Тому треба частіше провітрювати приміщення, робити вологе прибирання із застосуванням мийних і дезінфікувальних засобів, проводити термічну обробку (наскільки це можливо) продуктів харчування та напоїв.

– А китайський досвід, який ми перейняли: стояти на відстані метр одне від одного, в магазини пускати по 5-10 осіб – це справді допомагає в боротьбі з коронавірусом?

– Бажано навіть не метр, а півтора, ще краще – два метри. Ця відстань вважається безпечною, коли під час розмови ви не наражаєте себе та інших на небезпеку передавання вірусу. Однак чим більше людей перебуває в замкнутому просторі, тим більша небезпека.

Зараз рекомендують збиратися щонайбільше по дві особи, та ще й триматися на відстані. Розмовляючи з іншими людьми або перебуваючи в одному приміщенні, ви повинні думати про те, що ваш партнер може бути носієм захворювання – точнісінько так само, як і ви. Особа може ще не відчувати ознак хвороби, не знати, що вона інфікована, але вже здатна передавати інфекцію оточенню.

– За вашими прогнозами, коли може закінчитися карантин в Україні й чому?

– Поки неможливо визначити термін карантину, оскільки все залежатиме від поведінки вірусу. Відомо, що в коронавірусі відбуваються мутації (зміни в структурі генома), проте це поки не впливає на його агресивність, на відміну від його попередників SARS і MERS. Внаслідок мутацій SARS (2002-2003 роки) і MERS (2012 рік) практично зникли. Дуже сподіваємося, що їхній "рідний брат" коронавірус SARS-CoV-2 теж "заспокоїться". Поки цього не спостерігається, зберігається агресивність вірусу. Тому й наша поведінка, посилення або ослаблення заходів карантину, звісно, залежатимуть від поведінки збудника, від того, як він буде розвиватися в Україні.

– Карантин продовжили до 24 квітня. Це якась приблизна дата?

– Звісно, приблизна дата. Було обрано три тижні після 3-го числа. Але продовження карантину залежатиме від того, що відбуватиметься в країні. Так, буде все більше й більше звучати голосів про те, що обмеження вбивають бізнес, позбавляють зарплат, зростає безробіття. Це все правда. Але ми повинні розуміти, що ми маємо дуже грізного ворога. І його мета не економіка України, а наше життя й наше здоров'я. Як лікар і вчений у галузі медико-біологічних наук я вважаю, що бізнес, як би важко йому не було, завжди буде врятований, якщо держава створюватиме сприятливі умови для цього – і зараз, і після закінчення пандемії. Тому головним завданням країни є збереження здоров'я та життя громадян.

Карантин в Україні триватиме мінімум до 24 квітня

– Чи може вірус знову повернутися до нас восени, з настанням холодів?

– Є такі дані, хоча й суперечливі. Спершу в КНР говорили, що хвороба іноді може вразити тих, хто вже видужав. Тобто пацієнтів виписували з лікарні після повторних негативних аналізів як уже здорових. Але потім деякі поверталися до медустанов із позитивним тестом на наявність вірусу.

Ця думка потім було відкинута на підставі припущення, що перші діагностикуми були недостатньо чутливими, і людей виписували з лікарні як здорових, хоча ті й надалі були заражені, що не вловлювалося аналізами. З'ясування цих протиріч було вкрай важливим для визначення того, наскільки імунна система колишніх пацієнтів ефективна, щоб не допустити повторного зараження цим же збудником. Відповідь була позитивною, імунітет працював, і деяких особливо важких хворих рятували переливанням плазми крові, що містить антитіла донорів, які видужали. Проте описані два випадки повторного зараження в Японії, можливо, різними штамами коронавірусу або в людей з імунодефіцитом. Тому, теоретично, не виключено, що особи, які перенесуть захворювання навесні, можуть заразитися й восени. Але це вкрай рідкісна подія. Будемо сподіватися, що такого не трапиться і що до осені вірус зникне.

– Яка подальша доля вірусу, він буде до нас повертатися, як, наприклад, грип?

– Сподіваюся, що ні. Якщо він буде повністю знищений на нашій території, то повертатися не буде. Хоча існує його постійне місце перебування, а також його господар – це кажани в Китаї. Щоправда, зараз опублікована одна стаття, яка стверджує, що SARS-CoV-2 є химерним вірусом – комбінацією ділянок генома коронавірусу кажана з ділянками генома коронавірусу ящірки.

В Італії від коронавірусу загинули вже майже 12500 осіб, у Китаї – 3300

– Існує думка, що є різновиди коронавірусу. Наприклад, є більш агресивний тип, як в Китаї та Італії, і є менш агресивний, як у нас. На вашу думку, це можливо?

– Поведінка вірусу щодо людей залежить як від власної агресивності збудника (його "внутрішніх" властивостей), так і від його взаємодії з організмом пацієнта (станом пацієнта). Насамперед від властивостей клітин-мішеней, з якими зв'язується та в які потрапляє вірус, від стану імунної системи, одна з функцій якої – боротися з вірусом, від стану багатьох інших органів і систем людини. Ось чому найбільш вразливими є особи з важкими супутніми захворюваннями, передусім легеневої та серцево-судинної систем, а також з діабетом.

Однак із накопиченням інформації про особливості поширення COVID-19 – захворювання, що спричинюється вірусом SARS-CoV-2 – з'являються додаткові дані, наприклад, про вплив генетики людини. Ми вже говорили про те, що вірус постійно змінює свою генну структуру (мутує), однак останні відомості свідчать про те, що мутації не такі швидкі, вони не зачіпають (сподіваємося, тільки поки що) "агресивність" вірусу та його найбільш консервативні ділянки, що відповідають за імуногенність (тобто за розпізнавання збудника імунною системою та за імунну відповідь на нього).

Останнє дозволяє припустити, що вакцини проти SARS-CoV-2 (зараз існує вже 44 прототипи) захищатимуть від вірусу не один рік, а кілька (якщо він збережеться довго), та проти його різних варіантів.

Що стосується Європи, то той вірус, який був у Китаї, не надто відрізняється від того, що є в Європі та в нас. Водночас, контингент людей, які підхопили його в Італії, Іспанії, Німеччині та у Франції, значно молодший, ніж у Китаї. Проте на найбільшу (смертельну) небезпеку наражаються особи похилого віку й ті, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Спершу вважали, що діти не хворіють. Це не зовсім так. Вони теж заражаються, але значно рідше. Важливо, що коли діти не хворіють або не мають жодних ознак недуги, вони можуть бути переносниками. Це потрібно мати на увазі.

– Як правильно захищатися від цього вірусу? Мити руки, зрозуміло. Чи можна використовувати спирт для обробки, як правильно дезінфікувати?

– Зараз повний набір рекомендацій можна знайти всюди – в матеріалах Міністерства охорони здоров'я, в засобах масової інформації, в інтернеті. Ці поради, як правило, ґрунтуються на рекомендаціях ВООЗ та Центру з контролю захворюваності США.

З найбільш головних і простих – це самоізоляція, наскільки це можливо. Поменше контактуйте з людьми, тому що вони зараз є потенційними переносниками вірусу. Радять триматися на відстані 1,5 м, а краще 2 м. Не цілуйтеся, не обіймайтеся. Відмовтеся від рукостискань. Провітрюйте приміщення, ретельно й часто мийте руки, якомога частіше. Вірус не проникає через шкіру рук, але ми так часто доторкаємося до інших предметів, де можуть перебувати віруси, а потім до свого обличчя, очей. Обробляйте їжу, кип'ятіть воду.

Спирт дезінфікує вірус – можна використовувати 70-75%, але я б не рекомендував його пити. А ось протирати предмети, поверхні – так. Допоможуть спиртові серветки. Якщо у вас є озонувальний прилад або ультрафіолетова лампа, то продезінфікуйте приміщення. Так можна навіть обробити продукти, овочі, які хочете з'їсти сирими.

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