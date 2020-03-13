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13 березня • оновлено в 04:12
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Короновірусом не можна заразитися від домашніх тварин – учені

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Учені остаточно виключили можливість того, що домашні тварини можуть бути переносниками вірусу SARS-CoV-2

Як пише TV5Monde з посиланням на дослідження Французького медико-санітарного агентства Anses, можливість зараження людини вірусом від домашніх тварин "малоймовірно".

Повідомляється, що підозри з'явилися після перевірки собаки жителя Гонконгу, у якого коронавірус підтвердився. Тест тварини показав "слабо позитивний" результат, однак симптомів захворювання не спостерігалося.

Короновірусом не можна заразитися від домашніх тварин – учені

Експерти стверджують, що наявність інфекції в носовій і ротової порожнинах собаки з Гонконгу не говорить про те, що тварина була інфікована. На їхню думку, інцидент можна розцінити як "пасивне зараження".

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що передача інфекції від домашніх тварин до людини, як і зараження від уживаного в їжу м'яса тварин "малоймовірні". У той же час вчені говорять про недостатнє вивчення даного питання.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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