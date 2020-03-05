На сегодняшний день рассказывать обо всех событиях в тех странах, где приключился коронавирус, практически невозможно, вирус победно шествует по миру. Но в Китае реально отступает. И эта новость является самой главной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Благодаря этому мы примерно можем оценить, сколько времени проходит с момента, как инфекция набирает свои обороты, а затем постепенно начинает их снижать. Естественно, это происходит, когда все силы государства направлены на борьбу с вирусом. В странах, где не будет такой активности, все растянется на месяц и дольше. Однако в Китае, и это важно, уже не только в провинции Хубэй, но и по всей стране уже девять дней подряд количество тех, кто выздоравливает, превышает количество тех, кто заболевает. По оценкам китайских товарищей, пик эпидемии у них пройден.

Китайцы даже успели наладить такое производство масок, что теперь готовы ими делиться. Около 25 000 масок переданы южнокорейскому городу Тэгу, а 250 000 — улетели в Тегеран.

Поскольку вирус обнаружен и в Бразилии, и в Новой Зеландии, можно констатировать, что не осталось ни одного континента, кроме Антарктиды, свободного от коронавируса. Враг реально у ворот. В Литве, Беларуси, Эстонии и Румынии — уже зафиксированы случаи коронавируса. Службы сработали, диагноз установлен, люди изолированы, те, кто контактировал с ними, тоже в карантине.

Кстати, по поводу изоляции контактных смешные новости пришли с Кипра. Там, как впрочем, и во всем мире, ни одна деревня не изъявила желания принять у себя людей на обсервацию, поэтому президент предложил использовать для обсервации свою летнюю резиденцию в горах. Еще одна интересная новость прилетела из Сингапура, где все правительственные чиновники отказались от зарплаты в пользу тех, кто на переднем крае борьбы с вирусом, разумеется, речь о медработниках. А в самом Китае резко снизили подоходный налог для предприятий, чтобы людям легче было пережить падение экономики, связанное с коронавирусом.

Коронавирус

Вспомнил еще об одном интересном случае, связанном с изоляцией контактных. Недавно президент Монголии с делегацией посетил КНР. Они первыми посетили Пекин после начала эпидемии в стране. По возвращению на родину президент, премьер и весь коллектив находятся в изоляции. За ними будут наблюдать две недели.

Хотел бы обратить внимание на сроки изоляции и инкубационный период. Вокруг этой темы немало разговоров, поскольку появилось предположение, что 14 дней мало, нужно 28.

Люди, проанализируйте ситуацию сами. На сегодняшний день огромное количество случаев, когда устанавливается диагноз коронавирусной инфекции, но вообще непонятно, откуда человек взял этот вирус. Например, есть кто-то, кто говорит — у меня был контакт 28 дней назад, делается вывод, что инкубационный период нужен 28 дней. Но что если этот человек вообще не был в контакте?

Тогда какой у него инкубационный период? Бесконечный? То есть, когда человек 28 дней назад контактировал с кем-то, а затем заболел, то, скорее всего, в этом промежутке он тоже с кем-то контактировал, просто это не смогли установить.

Поэтому, что бы там ни говорили о продолжительности инкубационного периода, во всем мире срок изоляции контактных — две недели. И за пределы этой цифры никто не пытается распространяться. Кстати, американский флот вводит изоляцию для всех своих кораблей, которые заходили в какой-либо порт на Тихом океане.

Остановлюсь также на интересных фактах, характеризующих интенсивность обследования и установки диагноза. У многих должны открыться глаза на реальную статистику. Вот смотрите: Южная Корея. Инфицированных — 4 812 человек. Погибших — 28. Это высокоразвитая страна, которая обследует всех, кто шевелится, и у которой нет проблем с тест-системой. Поэтому там такая пропорция (процент посчитайте сами примерно). Другой пример. И совершенно другая страна. Иран. Заболели 1507, погибли 66 человек. А здесь, какой процент? Теперь понятно, да? В одних условиях обследуют гораздо больше людей и ставят диагноз лицам с очень легкими формами заболеваниями. В других — выявляют лишь уже тяжелобольных.

Это я к чему? Когда в стране не обнаружены случаи заболевания или их мало, это говорит, возможно, не столько о количестве пострадавших, сколько о качестве тест-систем и о том, как их используют, кого реально обследуют. Чудес не бывает.

Поэтому мы должны понимать, что враг не только у ворот.

Но что утешает? Отношение к коронавирусной инфекции во всем мире постепенно меняется — от паники и криков люди переходят к конкретным вопросам: что делать, что могу сделать лично я, что нужно потребовать от правительства страны, чтобы реально все это пережить?

Для начала хочу обратить внимание: везде, где произносят слово "погибшие", речь идет в основном о пожилых людях с фоновой патологией легких, сердца, сахарным диабетом. Сохраняется тенденция того, что дети болеют крайне легко или не болеют вовсе.

И еще один момент: когда возникает вспышка какой-либо инфекции (а я прекрасно помню, как это было 10 лет назад со свиным гриппом), тут же огромное количество людей начинают любить вакцинацию. Антипрививочники, как мыши, сидят по норам, но все орут, когда же будет вакцина, и куча шарлатанов пытаются играть на этом и заверяют, мол, вот уже у них вакцина есть и ее можно купить.

Однако на данный момент уже имеется несколько десятков случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Человек заболел, выздоровел, выписался и снова заболел. Вирус продолжает меняться, адаптироваться, приспосабливаться к человеческой популяции. Исходя из этого, непонятно, каким будет вирус, с которым мы имеем дело сейчас, через полтора года. Поэтому эффективность вакцины уже сейчас вызывает сомнение.

И еще один момент: вы должны понимать – объявить о том, что уже есть вакцина, может кто угодно. И она действительно может быть где-то в пробирке и в лаборатории, но для того, чтобы она попала к людям, вакцина должна пройти три фазы клинических испытаний, и на это никак не может уйти меньше, чем год-полтора. Смиритесь с тем, что в ближайший год вакцины не будет. Если вы слышите где-то, что есть уже вакцина, просто поинтересуйтесь: а какая фаза испытаний. Если третья — тогда нормально. Клинические испытания с первой-второй фазой реже всего доходят непосредственно до пациента.

Поскольку коронавирусная инфекция из общетеоретической проблемы, которая была где-то в Китае, превратилась для нас в абсолютно реальную, возникают вопросы, на которые я хотел бы дать сейчас ответ.

Может ли коронавирус мутировать в более тяжелые формы, став угрозой для всех людей?

Это крайне маловероятно. Если вирус мутирует в более тяжелые формы, то человек, к которому попал вирус — погибает. А значит, вирус больше не может распространяться. Общая тенденция подобных вирусов наоборот — они становятся все легче и легче. Чем легче форма болезни, тем активнее человек ее распространяет.

Может ли шарфик или платок на лице быть заменой маски?

Сейчас распространяется мнение, что якобы вирус очень крупный, поэтому маска его задерживает. Ребята, смешно такие вещи читать!

Маска призвана остановить сопли и слюни больного человека. Воздух, который вы вдыхаете (и вирус, если он находится в этом потоке), маска остановить не может. Естественно, если кто-то на вас непосредственно кашляет или выдыхает, то маска сможет защитить от части слизи. Но не более того.

Когда каждый человек рассматривается как потенциальный источник вируса, власти могут потребовать от всех ходить в масках, поскольку непонятно, кто больной, а кто здоровый. Но если случаи заболевания единичные, то на улице, по крайней мере, находиться в маске бессмысленно. Конечно, если вы в переполненном вагоне метро столкнулись с кем-то нос в нос, и понятия не имеете, болен человек или нет, то маска на вас успокоит. Но тогда тот, кто без маски — будет подозрительным.

Другой вопрос — медработники. У них действительно особый вид маски — специально фильтрующие респираторы, которые имеют возможность остановить частицы вируса, но это особый класс FFP2 и FFP3.

Могу ли я заразиться от человека в маске, просто подышав с ним одним воздухом?

Если вы долгое время находитесь в замкнутом непроветриваемом пространстве, то, конечно, можете. Потому что больной человек постоянно выдыхает вирусные частицы в воздух. Если воздух замкнутый, вы находитесь в одной камере, в одной комнате, где нет вентиляции, конечно, концентрация в воздухе достигнет такого количества, что вы можете заболеть. Но если есть открытая форточка, если есть воздухообмен, то вы не заболеете.

Помогут ли старые методы защиты — такие, как оксолиновая мазь, соляные растворы и полоскалки для горла?

Любые противовирусные средства не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Все это не работает. Полоскание горла и увлажнение горла с помощью солевых растворов — поддерживает местный иммунитет. И это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много людей, — однозначно нужно полоснуть рот, не помешает.

Что делать в случае эпидемии?

Простейшие основы профилактики.

Источник вируса — человек и только человек. Если на вас не будут кашлять люди, вам негде взять коронавирус, так же, как и грипп. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Поэтому пройтись лишний раз пешком, не пойти в супермаркет, не пойти в поликлинику, а поговорить с врачом по телефону — это мудро. Работать из дома — мудро. Если вы руководитель и можете часть сотрудников отпустить работать по домам — это мудро. Предупредите всех — не нужно геройствовать и приходить с соплями на работу. Сохраняйте дистанцию с другими людьми минимум полтора-два метра.

Всем, кто работает в супермаркетах, банках, отелях — там, где постоянно контактируют с людьми — несложно сделать так, чтобы между вами и тем, кто пришел за консультацией или товаром, было расстояние хотя бы полтора метра.

Главный способ передачи инфекции — это руки. Нам еще страшно повезло, что в Китае не существует такой традиции, как здороваться за руку.

Поэтому помните каждый раз, когда человек кашлянул и поправил маску, его рука — это мощный распространитель инфекции. Если он взялся за дверную ручку или пожал вам руку — можете инфицироваться. Кашляйте или чихайте в локоть или же в специальные салфетки, а затем утилизируйте их. Протирайте руки специальными антибактериальными средствами. Перестаньте здороваться за руку. Всем начальникам рекомендую ввести приказ — прекратить рукопожатие до 1 мая. Пользуйтесь кредитными картами. Бумажные деньги — один из источников распространения вируса. Заказывайте по возможности товары онлайн. Подцепить вирус во время прогулки — нереально. Дышите полной грудью, если рядом никого нет. Не надо вот этого показушного хождения в маске.

Но если вышли на прогулку — никаких развлекательных центров и театров. Потерпите пока.

Еще раз напоминаю о местном иммунитете. Наша важнейшая задача — не допустить пересыхания слизистых оболочек. Поддерживайте параметры температуры и влажности в помещении. Оптимально температура должна быть около 20 градусов, влажность — 40−70%. Контролируйте термометром и гидрометром.

Строжайшим образом контролируйте работу детских учреждений и школ. Дети должны гулять минимум четыре часа в день. Все, что может быть открыто, должно быть открыто. Воздухообмен — едва ли не самый эффективный способ профилактики инфекции.

Если в детском саду все закрыто, если там душно, нечем дышать — скандальте, это жизнь и здоровье ваших детей. Дети на самом деле практически не болеют коронавирусом, но в таких условиях они могут подхватить другие вирусы.

Увлажняйте нос солевыми растворами. Если дорого покупать, используйте самый простой рецепт — чайная ложка обычной поваренной соли на литр кипяченой воды. Капайте в нос, полощите этим раствором горло. Это очень помогает. Еще раз прошу понять и принять — коронавирус в подавляющем большинстве случае протекает легко. Однако он реально опасен для пожилых людей. Особенно старше 70 лет. Большой процент погибших — это люди старше 70 лет. У нас, кстати, очень малый процент активно мигрирующих по городам путешествующих пенсионеров. Поэтому у нас как для пенсионеров, так и для коронавируса не очень хорошие условия.

Какие первые симптомы?

Это не сопли, это температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. Но при первых симптомах не нужно тут же нестись в поликлинику. Первое, что нужно сделать — изолироваться. Никуда не выходите. Позвоните врачу. Обсудите с ним ситуацию. Главное — литрами пейте жидкость, поддерживайте оптимальные параметры температуры и влажности. При таких условиях организм молодого человека справится с инфекцией сам по себе. Если же человек немолодой, у него есть патологии, то ему должны помочь медработники. Нужно к ним обращаться.

Кстати, по всем миру огромное количество людей таки подвергло себя самоизоляции. Во всем мире огромный рост онлайн-продаж настольных игр. Один из самых известных порносайтов жителям пострадавших регионов в Италии даже предоставил бесплатный доступ к своим услугам — мол, сидите дома и размножайтесь.

Оптимизм — главный способ победы над коронавирусом.

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