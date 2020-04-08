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8 квітня • оновлено в 22:02
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Коронавірусом заразився ще один боєць ЗСУ: подробиці

3.6т
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У Збройних силах України станом на ранок 8 квітня зареєстровано вже 5 випадків захворювання на коронавірус, один із них летальний.

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Водночас на ізоляції нині перебуває 118 осіб, у 19 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що новий випадок захворювання підтверджено у бійця Київського гарнізону, котрий з 3 квітня перебував на самоізоляції у зв'язку з контактом із хворою особою.

Ще в одного бійця ЗСУ виявили коронавірус

Ще в одного бійця ЗСУ виявили коронавірус

Нині стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Люди, котрі з ним контактували, теж перебувають на самоізоляції.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, із якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – наголосили військові медики.

Командування Медичних сил ЗСУ також закликало громадян дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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hunt andres
hunt andres
Хорошие новости. Дончанам экономия опять же.
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Lola Lola
Lola Lola
Кажется, что этим злосчастным вирусом переболеют все. Может, не все будут с пневмонией валяться, но многие станут переносчиками. В армии эта болезнь будет распространяться быстрее всего - такое количество молодых мужчин на квадратный метр. Печальнее всего, что, считай, сами же и приложили руку к созданию этой заразы, если верить данной петиции https://petition.president.gov.ua/petition/91370.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Так сколько киевлян находится на изоляции?
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