У Збройних силах України станом на ранок 8 квітня зареєстровано вже 5 випадків захворювання на коронавірус, один із них летальний.

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Водночас на ізоляції нині перебуває 118 осіб, у 19 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що новий випадок захворювання підтверджено у бійця Київського гарнізону, котрий з 3 квітня перебував на самоізоляції у зв'язку з контактом із хворою особою.

Ще в одного бійця ЗСУ виявили коронавірус

Нині стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Люди, котрі з ним контактували, теж перебувають на самоізоляції.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, із якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – наголосили військові медики.

Командування Медичних сил ЗСУ також закликало громадян дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформація про захворювання на коронавірус військового ЗСУ з'явилася ще у кінці березня. Проте тоді Генштаб її спростував, назвавши "російськими вкиданнями".

4 квітня у Збройних Силах України було зареєстровано три випадки захворювання на COVID-19.

Експерти стверджують, що коронавірус ризикує вдарити по оборонній промисловості України й поставити під загрозу армію.

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