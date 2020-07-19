Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Станом на ранок неділі, 19 липня, в Україні офіційно підтверджено 58 842 випадки коронавірусної інфекції. З них 731 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 1485 осіб (+8 за добу), а 30 879 пацієнтів (+355) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше заражень за останню добу зафіксували у Львівській області – 109, в Києві – 87 та на Івано-Франківщині – 79 випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 2299 випадків;

Волинська область – 3251 випадок;

Дніпропетровська область – 1207 випадків;

Донецька область – 792 випадки;

Житомирська область – 1593 випадки;

Закарпатська область – 4354 випадки;

Запорізька область – 669 випадків;

Івано-Франківська область – 3464 випадки;

Кіровоградська область – 681 випадок;

м. Київ – 6884 випадки;

Київська область – 3271 випадок;

Львівська область – 8000 випадків;

Луганська область – 106 випадків;

Миколаївська область – 513 випадків;

Одеська область – 2532 випадки;

Полтавська область – 351 випадок;

Рівненська область – 5082 випадки;

Сумська область – 370 випадків;

Тернопільська область – 2430 випадків;

Харківська область – 3014 випадків;

Херсонська область – 213 випадків;

Хмельницька область – 980 випадків;

Чернівецька область – 5311 випадків;

Черкаська область – 833 випадки;

Чернігівська область – 642 випадки.

Статистика щодо коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на COVID-19 із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

Зазначимо, що добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні знизився (за минулу добу було виявлено 847 випадків), але все так само залишається на високому рівні.

Антирейтинг областей України щодо COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

У розпорядженні OBOZREVATEL виявилися дані з оперативної інформації від МОЗ щодо COVID-19 і подолання негативних наслідків поширення цієї хвороби в Україні:

Як повідомляв OBOZREVATEL: