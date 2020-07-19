Коронавірус в Україні не відступає.

Станом на ранок неділі, 19 липня, в Україні офіційно підтверджено 58 842 випадки коронавірусної інфекції. З них 731 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 1485 осіб (+8 за добу), а 30 879 пацієнтів (+355) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Найбільше заражень за останню добу зафіксували у Львівській області – 109, в Києві – 87 та на Івано-Франківщині – 79 випадків.

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на COVID-19 з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

Зазначимо, що добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні знизився (за минулу добу було виявлено 847 випадків ), але все так само залишається на високому рівні.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я забила тривогу через стрімке поширення COVID-19, вказавши на черговий добовий рекорд щодо COVID-19 – майже 260 тисяч заражених станом на 19 липня.

Статистика щодо коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг областей України щодо COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

У розпорядженні OBOZREVATEL виявилися дані з оперативної інформації від МОЗ щодо COVID-19 і подолання негативних наслідків поширення цієї хвороби в Україні:

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Коронавірусом заразилися майже 59 тис. українців: статистика МОЗ на 19 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL: