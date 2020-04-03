Коронавірус прискорився втричі, реальних хворих уже 10 мільйонів – інфекціоністка

Темпи зростання розповсюдження коронавірусу в світі за останні 3-4 дня прискорилися як мінімум втричі, а по деяких країнах – навіть учетверо.

Таку гіпотезу в коментарі OBOZREVATEL підтвердила лікар-інфекціоніст Людмила Мухарська. За її словами, про це свідчить кількість заражених, коли буквально за два дні вірусом інфікувалося приблизно 100 тисяч людей у всьому світі.

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"Звичайно, це ненормально, але коронавірус – новий вірус, і в людей немає до нього імунітету. Це означає, що не захищений ніхто, тому він так швидко і поширюється. Якщо раніше 100 тисяч хворих фіксували за тиждень-два, то тепер поширення прискорилося втричі і навіть вчетверо. Говорити про якусь стабілізацію в найбільш заражених країнах рано", – підкреслила лікарка.

Коронавірус у світі

Також вірусологиня підтвердила гучну заяву про те, що кількість хворих на коронавірус в усьому світі може складати вдесятеро більше, ніж фіксує офіційна статистика. Якщо вірус підтверджений в 1 млн осіб, то реальна кількість хворих може сягати 10 млн.

"За медичною допомогою звертаються люди з високою температурою, порушенням дихання, потребою в кисні і реанімаційній допомозі. Їм роблять тестування, підтверджують діагноз і вносять в статистику. А 80% хворих переносять вірус безсимптомно, тобто на ногах", – пояснила інфекціоніст.

Нагадаємо, що найбільше хворих зафіксовано в Італії, Іспанії, Франції та США. Від ускладнень вірусу у світі померло вже понад 51 тисяча осіб, більше 210 тисяч вилікувалися.

В Україні підтверджено 897 випадки захворювання, із них 22 летальних. Пік захворюваності, за прогнозами експертів, припаде на 20-ті числа квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста і колишнього директора Центру здоров’я Володимира Курпіти, підвищення температури повітря й настання тепла не завадить поширенню коронавірусу в Україні.

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