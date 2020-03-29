Коронавірусом захворіє мільйон осіб, помре 100 тисяч: Ілларіонов дав прогноз

При збереженні нинішньої динаміки поширення коронавірусу, число хворих у світі перевищить 1 мільйон осіб.

Про це у своїй сторінці Живого Журналу написав російський економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, при таких розкладах число померлих в світі перевищить 100 тисяч осіб.

"Станом на 28 березня пандемія охопила 205 країн і територій світу, число хворих – 670 тис осіб. Хоча ще тиждень тому становила вдвічі менше – 307 тисяч. В останні три дні кількість хворих збільшувалася в середньому на 72 тисячі вдень. Число померлих в світі на 28 березня перевищило 30 тисяч, і в останні три дні збільшувалася вдвічі – до 3,5 тисяч. Виходячи з цього, до 2 квітня вірусом захворіє 1 мільйон осіб, а смертність перевищить 100 тисяч до 7-8 квітня. Летальність від коронавірусної інфекції у світі майже в 50 разів перевищує летальність від звичайного грипу", – спрогнозував Ілларіонов.

коронавірус

За його словами, судячи зі статистики, лідером за кількістю хворих стали США – понад 125 хворих. Найбільше число загиблих в Італії – понад 10 тисяч. При цьому практично перестала рости захворюваність коронавірусною інфекцією в Китаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку лікаря-інфекціоніста Володимира Курпіти, в наступні три місяці коронавірусом перехворіє до 5% світового населення, потім пандемія трохи ослабне і знову повернеться восени.

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