Коронавірусом в Україні заразилося ще майже 13 тисяч осіб: статистика в областях на 29 листопада

В Україні на ранок неділі, 29 листопада, підтверджено 722 679 випадків коронавірусу. З них за минулу добу було виявлено 12 978.

Інфекція забрала життя вже 12 213 осіб (+120), водночас 339 378 українців (+4243) змогли побороти її. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані й сайт РНБО.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 минулої доби зареєстровано у м. Київ – 1740, Одеській області – 1280, Дніпропетровській – 1164, Запорізькій – 854 і Київській – 782.

В Україні на COVID-19 захворіло ще майже 13 тисяч осіб Facebook Максима Степанова

Кількість інфікувань коронавірусом у регіонах зросла:

м. Київ – 69 018 випадків;

Вінницька область – 17 272 випадки;

Волинська область – 23 905 випадків;

Дніпропетровська область – 37 651 випадок;

Донецька область – 22 602 випадки;

Житомирська область – 29 590 випадків;

Закарпатська область – 23 065 випадків;

Запорізька область – 30 150 випадків;

Івано-Франківська область – 35 930 випадків;

Київська область – 36 996 випадків;

Кіровоградська область – 5085 випадків;

Луганська область – 6239 випадків;

Львівська область – 45 636 випадків;

Миколаївська область – 18 173 випадки;

Одеська область – 44 131 випадок;

Полтавська область – 21 779 випадків;

Рівненська область – 30 807 випадків;

Сумська область – 28 185 випадків;

Тернопільська область – 27 662 випадки;

Харківська область – 55 221 випадок;

Херсонська область – 10 009 випадків;

Хмельницька область – 29 419 випадків;

Черкаська область – 22 529 випадків;

Чернівецька область – 33 512 випадків;

Чернігівська область – 18 113 випадків.

Нагадаємо, що в офіційній статистиці відсутні дані щодо заражень коронавірусом серед населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Степанов підкреслив, що минулої доби коронавірус виявили ще в 599 дітей і 408 медпрацівників. До лікарень із таким діагнозом потрапив 1561 пацієнт.

Крім цього, лабораторії здійснили 49 180 тестувань – 39 233 методом ПЛР і 9947 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні – 4 502 482 ПЛР-тестування.

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