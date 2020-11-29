Коронавірусом в Україні заразилося ще майже 13 тисяч осіб: статистика в областях на 29 листопада
Найбільшу кількість заражень зафіксовано в столиці
За минулу добу захворіли 599 дітей і 408 медпрацівників
До лікарень потрав ще 1561 пацієнт із коронавірусною інфекцією
В Україні на ранок неділі, 29 листопада, підтверджено 722 679 випадків коронавірусу. З них за минулу добу було виявлено 12 978.
Інфекція забрала життя вже 12 213 осіб (+120), водночас 339 378 українців (+4243) змогли побороти її. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані й сайт РНБО.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 минулої доби зареєстровано у м. Київ – 1740, Одеській області – 1280, Дніпропетровській – 1164, Запорізькій – 854 і Київській – 782.
Кількість інфікувань коронавірусом у регіонах зросла:
м. Київ – 69 018 випадків;
Вінницька область – 17 272 випадки;
Волинська область – 23 905 випадків;
Дніпропетровська область – 37 651 випадок;
Донецька область – 22 602 випадки;
Житомирська область – 29 590 випадків;
Закарпатська область – 23 065 випадків;
Запорізька область – 30 150 випадків;
Івано-Франківська область – 35 930 випадків;
Київська область – 36 996 випадків;
Кіровоградська область – 5085 випадків;
Луганська область – 6239 випадків;
Львівська область – 45 636 випадків;
Миколаївська область – 18 173 випадки;
Одеська область – 44 131 випадок;
Полтавська область – 21 779 випадків;
Рівненська область – 30 807 випадків;
Сумська область – 28 185 випадків;
Тернопільська область – 27 662 випадки;
Харківська область – 55 221 випадок;
Херсонська область – 10 009 випадків;
Хмельницька область – 29 419 випадків;
Черкаська область – 22 529 випадків;
Чернівецька область – 33 512 випадків;
Чернігівська область – 18 113 випадків.
Нагадаємо, що в офіційній статистиці відсутні дані щодо заражень коронавірусом серед населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.
Степанов підкреслив, що минулої доби коронавірус виявили ще в 599 дітей і 408 медпрацівників. До лікарень із таким діагнозом потрапив 1561 пацієнт.
Крім цього, лабораторії здійснили 49 180 тестувань – 39 233 методом ПЛР і 9947 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні – 4 502 482 ПЛР-тестування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив переконання, що в Україні вдалося сповільнити зростання кількості заражень коронавірусом.
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