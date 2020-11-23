Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 10 тисяч осіб: статистика на 23 листопада
В Україні на ранок понеділка, 23 листопада, підтверджено 635 689 випадків зараження коронавірусом. Із них 10 945 було виявлено за попередню добу.
COVID-19 забрав життя вже 11 075 осіб (+124), водночас 291 060 українців (+4143) змогли одужати. Оновлені дані про поширення інфекції в країні надали глава МОЗ Максим Степанов у Facebook і сайт РНБО.
За словами міністра, минулої доби захворіли ще 491 дитина та 447 медпрацівників. Найбільшу ж кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1212, Дніпропетровській області – 1093, Київській – 870, Житомирській – 812 та Запорізькій – 642.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
м. Київ – 60 218 випадків;
Вінницька область – 15 476 випадків;
Волинська область – 21 864 випадки;
Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
Донецька область – 20 262 випадки;
Житомирська область – 26 966 випадків;
Закарпатська область – 21 538 випадків;
Запорізька область – 24 442 випадки;
Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
Київська область – 31 212 випадків;
Кіровоградська область – 4358 випадків;
Луганська область – 5679 випадків;
Львівська область – 41 279 випадків;
Миколаївська область – 15 320 випадків;
Одеська область – 37 901 випадків;
Полтавська область – 18 557 випадків;
Рівненська область – 28 194 випадки;
Сумська область – 23 167 випадки;
Тернопільська область – 25 813 випадків;
Харківська область – 51 637 випадків;
Херсонська область – 8704 випадки;
Хмельницька область – 26 430 випадків;
Черкаська область – 18 292 випадки;
Чернівецька область – 31 369 випадків;
Чернігівська область – 15 061 випадок.
Зазначимо, що в статистиці від МОЗ та сайту РНБО відсутні дані щодо захворюваності на коронавірус населення тимчасово окупованих територій Донбасу, а також анексованого Криму.
Глава МОЗ додав, що до лікарень минулої доби було госпіталізовано ще 1165 осіб із коронавірусом. Лабораторіями здійснено 28 374 тестувань на виявлення COVID-19, зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121. Тоді як із початку пандемії у країні здійснено 4 243 600 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 листопада Україна опинилася на 10 місці в світі за швидкістю поширення коронавірусу.
Докторка медичних наук Марина Маменко заявила, що Україна незабаром прийде до необхідності тотального локдауну замість карантину вихідного дня. На її думку, насамперед потрібно буде обмежити курсування громадського транспорту.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконує, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на COVID-19 досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних госпіталях, становитиме 100%.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів дві наради, на яких обговорювався так званий план Б – введення повного локдауну в Україні, якщо карантин вихідного дня не дасть результатів.