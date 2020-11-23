Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 10 тисяч осіб: статистика на 23 листопада

В Україні на ранок понеділка, 23 листопада, підтверджено 635 689 випадків зараження коронавірусом. Із них 10 945 було виявлено за попередню добу.

COVID-19 забрав життя вже 11 075 осіб (+124), водночас 291 060 українців (+4143) змогли одужати. Оновлені дані про поширення інфекції в країні надали глава МОЗ Максим Степанов у Facebook і сайт РНБО.

За словами міністра, минулої доби захворіли ще 491 дитина та 447 медпрацівників. Найбільшу ж кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1212, Дніпропетровській області – 1093, Київській – 870, Житомирській – 812 та Запорізькій – 642.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

м. Київ – 60 218 випадків;

Вінницька область – 15 476 випадків;

Волинська область – 21 864 випадки;

Дніпропетровська область – 29 654 випадки;

Донецька область – 20 262 випадки;

Житомирська область – 26 966 випадків;

Закарпатська область – 21 538 випадків;

Запорізька область – 24 442 випадки;

Івано-Франківська область – 32 296 випадків;

Київська область – 31 212 випадків;

Кіровоградська область – 4358 випадків;

Луганська область – 5679 випадків;

Львівська область – 41 279 випадків;

Миколаївська область – 15 320 випадків;

Одеська область – 37 901 випадків;

Полтавська область – 18 557 випадків;

Рівненська область – 28 194 випадки;

Сумська область – 23 167 випадки;

Тернопільська область – 25 813 випадків;

Харківська область – 51 637 випадків;

Херсонська область – 8704 випадки;

Хмельницька область – 26 430 випадків;

Черкаська область – 18 292 випадки;

Чернівецька область – 31 369 випадків;

Чернігівська область – 15 061 випадок.

Зазначимо, що в статистиці від МОЗ та сайту РНБО відсутні дані щодо захворюваності на коронавірус населення тимчасово окупованих територій Донбасу, а також анексованого Криму.

Глава МОЗ додав, що до лікарень минулої доби було госпіталізовано ще 1165 осіб із коронавірусом. Лабораторіями здійснено 28 374 тестувань на виявлення COVID-19, зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121. Тоді як із початку пандемії у країні здійснено 4 243 600 ПЛР-тестувань.

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