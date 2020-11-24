Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 12 тисяч осіб: статистика в областях на 24 листопада
В Україні за останню добу виявили ще 12 287 заражень коронавірусом. Станом на ранок 24 листопада загальна кількість підтверджених випадків інфекції досягла 647 976.
Від COVID-19 у країні померли 11 263 особи (+188), а 299 358 (+8298) змогли подолати хворобу. Актуальні дані надали міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, а також сайт РНБО.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві та області – 1422 і 1089 відповідно, у Дніпропетровській області – 952, Одеській – 865 і Запорізькій – 800.
Нині кількість захворювань на COVID-19 у регіонах України становить:
м. Київ – 61 640 випадків;
Вінницька область – 15 658 випадків;
Волинська область – 22 221 випадок;
Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
Донецька область – 20 498 випадків;
Житомирська область – 27 157 випадків;
Закарпатська область – 21 903 випадки;
Запорізька область – 25 242 випадки;
Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
Київська область – 32 301 випадок;
Кіровоградська область – 4455 випадків;
Луганська область – 5719 випадків;
Львівська область – 42 050 випадків;
Миколаївська область – 15 745 випадків;
Одеська область – 38 766 випадків;
Полтавська область – 19 143 випадки;
Рівненська область – 28 461 випадок;
Сумська область – 23 896 випадків;
Тернопільська область – 26 051 випадок;
Харківська область – 51 992 випадки;
Херсонська область – 8 869 випадків;
Хмельницька область – 26 624 випадки;
Черкаська область – 19 038 випадків;
Чернівецька область – 31 710 випадків;
Чернігівська область – 15 405 випадків.
Нагадаємо: в офіційній статистиці відсутні дані про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.
За словами Степанова, за минулу добу на COVID-19 захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників. А в медустанови країни було госпіталізовано ще 1403 пацієнтів з цим діагнозом.
Водночас лабораторії провели 61 567 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції: 35 425 методом ПЛР і 26 142 – ІФА. Загалом же з початку пандемії в країні було здійснено 4 279 025 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні в Луганській області було підтверджено лише 13 нових випадків коронавірусу. Цей показник став майже в 100 разів меншим, ніж Києва (+1212 випадків за добу 22 листопада).
Анестезіолог Андрій Аносов розповів, що в одному з найвіддаленіших гірських районів Чернівців хворими на коронавірус заповнено навіть дитячі відділення лікарні. Через велику кількість пацієнтів техніка в медустанові не справляється.
Народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан сказав, що уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що в Україні локдаун можливий в разі колапсу медичної системи.
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