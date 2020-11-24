Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 12 тисяч осіб: статистика в областях на 24 листопада

Марина Ліснічук Суспільство 08:13, 24.11.2020 Оновлено: 08:33, 24.11.2020

В Україні за останню добу виявили ще 12 287 заражень коронавірусом. Станом на ранок 24 листопада загальна кількість підтверджених випадків інфекції досягла 647 976.

Від COVID-19 у країні померли 11 263 особи (+188), а 299 358 (+8298) змогли подолати хворобу. Актуальні дані надали міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, а також сайт РНБО.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві та області – 1422 і 1089 відповідно, у Дніпропетровській області – 952, Одеській – 865 і Запорізькій – 800.

На коронавірус захворіли ще 12 287 українців
Facebook Максима Степанова

Нині кількість захворювань на COVID-19 у регіонах України становить:

  • м. Київ – 61 640 випадків;

  • Вінницька область – 15 658 випадків;

  • Волинська область – 22 221 випадок;

  • Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

  • Донецька область – 20 498 випадків;

  • Житомирська область – 27 157 випадків;

  • Закарпатська область – 21 903 випадки;

  • Запорізька область – 25 242 випадки;

  • Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

  • Київська область – 32 301 випадок;

  • Кіровоградська область – 4455 випадків;

  • Луганська область – 5719 випадків;

  • Львівська область – 42 050 випадків;

  • Миколаївська область – 15 745 випадків;

  • Одеська область – 38 766 випадків;

  • Полтавська область – 19 143 випадки;

  • Рівненська область – 28 461 випадок;

  • Сумська область – 23 896 випадків;

  • Тернопільська область – 26 051 випадок;

  • Харківська область – 51 992 випадки;

  • Херсонська область – 8 869 випадків;

  • Хмельницька область – 26 624 випадки;

  • Черкаська область – 19 038 випадків;

  • Чернівецька область – 31 710 випадків;

  • Чернігівська область – 15 405 випадків.

Нагадаємо: в офіційній статистиці відсутні дані про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

За словами Степанова, за минулу добу на COVID-19 захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників. А в медустанови країни було госпіталізовано ще 1403 пацієнтів з цим діагнозом.

Водночас лабораторії провели 61 567 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції: 35 425 методом ПЛР і 26 142 – ІФА. Загалом же з початку пандемії в країні було здійснено 4 279 025 ПЛР-тестувань.

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