Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 12 тисяч осіб: статистика в областях на 24 листопада

В Україні за останню добу виявили ще 12 287 заражень коронавірусом. Станом на ранок 24 листопада загальна кількість підтверджених випадків інфекції досягла 647 976.

Від COVID-19 у країні померли 11 263 особи (+188), а 299 358 (+8298) змогли подолати хворобу. Актуальні дані надали міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, а також сайт РНБО.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві та області – 1422 і 1089 відповідно, у Дніпропетровській області – 952, Одеській – 865 і Запорізькій – 800.

Нині кількість захворювань на COVID-19 у регіонах України становить:

м. Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4455 випадків;

Луганська область – 5719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область – 19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.

Нагадаємо: в офіційній статистиці відсутні дані про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

За словами Степанова, за минулу добу на COVID-19 захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників. А в медустанови країни було госпіталізовано ще 1403 пацієнтів з цим діагнозом.

Водночас лабораторії провели 61 567 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції: 35 425 методом ПЛР і 26 142 – ІФА. Загалом же з початку пандемії в країні було здійснено 4 279 025 ПЛР-тестувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

напередодні в Луганській області було підтверджено лише 13 нових випадків коронавірусу. Цей показник став майже в 100 разів меншим, ніж Києва (+1212 випадків за добу 22 листопада).

Анестезіолог Андрій Аносов розповів, що в одному з найвіддаленіших гірських районів Чернівців хворими на коронавірус заповнено навіть дитячі відділення лікарні. Через велику кількість пацієнтів техніка в медустанові не справляється.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан сказав, що уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що в Україні локдаун можливий в разі колапсу медичної системи.

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