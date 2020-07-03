Коронавірусом в Україні заразилися понад 46 тисяч осіб: статистика МОЗ на 3 липня

Вікторія Довгань Суспільство 08:42, 3.07.2020 Оновлено: 09:42, 3.07.2020

Станом на п'ятницю, 3 липня, коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хворобу було виявлено за останню добу.

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Водночас жертвами пандемії в країні стали 1212 (+27 за добу) осіб, а побороти недугу змогли 20 558 пацієнтів (+505). Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ситуація з коронавірусом на 3 липня.
РНБО
Статистика захворюваності в Україні.
РНБО

Пізніше детальну статистику захворюваності за регіонами оприлюднили і на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 1915 випадків;

  • Волинська область – 2571 випадок;

  • Дніпропетровська область – 1103 випадки;

  • Донецька область – 599 випадків;

  • Житомирська область – 1435 випадків;

  • Закарпатська область – 3126 випадків;

  • Запорізька область – 579 випадків;

  • Івано-Франківська область – 2544 випадки;

  • Кіровоградська область – 653 випадки;

  • м. Київ – 5347 випадків;

  • Київська область – 2702 випадки;

  • Львівська область – 5883 випадки;

  • Луганська область – 84 випадки;

  • Миколаївська область – 450 випадків;

  • Одеська область – 1792 випадки;

  • Полтавська область – 322 випадки;

  • Рівненська область – 3950 випадків;

  • Сумська область – 304 випадки;

  • Тернопільська область – 1990 випадків;

  • Харківська область – 2255 випадків;

  • Херсонська область – 195 випадків;

  • Хмельницька область – 822 випадки;

  • Чернівецька область – 4935 випадків;

  • Черкаська область – 653 випадки;

  • Чернігівська область – 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 3 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.

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