Коронавірусом в Україні заразилися понад 22 тисячі осіб: статистика МОЗ на 28 травня

Станом на ранок четверга, 28 травня, в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу (COVID-19). Із них 477 – за останню добу.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 669 осіб (+11 за добу), одужало – 8 439 (+444). Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ситуація на 28 травня Сайт МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 947 випадків;

Волинська область – 851 випадок;

Дніпропетровська область – 920 випадків;

Донецька область – 158 випадків;

Житомирська область – 673 випадки;

Закарпатська область – 1124 випадки;

Запорізька область – 425 випадків;

Івано-Франківська область – 1339 випадків;

Кіровоградська область – 495 випадків;

м. Київ – 2793 випадки;

Київська область – 1517 випадків;

Львівська область – 1513 випадків;

Луганська область – 45 випадків;

Миколаївська область – 282 випадки;

Одеська область – 861 випадок;

Полтавська область – 268 випадків;

Рівненська область – 1588 випадків;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1131 випадок;

Харківська область – 981 випадок;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 386 випадків;

Чернівецька область – 3201 випадок;

Черкаська область – 401 випадок;

Чернігівська область – 140 випадків.

Статистика коронавірусу за регіонами Facebook Центру громадського здоров'я

На брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що найбільше нових випадків за добу було виявлено у Рівненській – 74, Львівській – 70, Чернівецькій області – 57, а також у місті Києві – 54.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку 2020 року – 55995.

Крім того, як розповів Степанов, з ініціативи Міністерства охорони здоров'я коронавірус був внесений до переліку фахових хвороб. Більш того, в Україні можуть почати страхувати медичних працівників на випадок захворювання COVID-19 – президент Володимир Зеленський підтримує цю ідею. Зараз проводять розрахунки, наскільки це можливо.

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше в Україні було підтверджено 21 905 випадків коронавірусу (+321 за добу). З них летальні – 658 (+14), одужали – 7995 (+420). Крім того, 27 травня в країні спостерігалося зниження кількості хворих.