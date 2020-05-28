Коронавірусом в Україні заразилися понад 22 тисячі осіб: статистика МОЗ на 28 травня

Станом на ранок четверга, 28 травня, в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу (COVID-19). Із них 477 – за останню добу.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 669 осіб (+11 за добу), одужало – 8 439 (+444). Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ситуація на 28 травня
Сайт МОЗ
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 947 випадків;
Волинська область – 851 випадок;
Дніпропетровська область – 920 випадків;
Донецька область – 158 випадків;
Житомирська область – 673 випадки;
Закарпатська область – 1124 випадки;
Запорізька область – 425 випадків;
Івано-Франківська область – 1339 випадків;
Кіровоградська область – 495 випадків;
м. Київ – 2793 випадки;
Київська область – 1517 випадків;
Львівська область – 1513 випадків;
Луганська область – 45 випадків;
Миколаївська область – 282 випадки;
Одеська область – 861 випадок;
Полтавська область – 268 випадків;
Рівненська область – 1588 випадків;
Сумська область – 166 випадків;
Тернопільська область – 1131 випадок;
Харківська область – 981 випадок;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 386 випадків;
Чернівецька область – 3201 випадок;
Черкаська область – 401 випадок;
Чернігівська область – 140 випадків.
Статистика коронавірусу за регіонами
Facebook Центру громадського здоров'я
На брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що найбільше нових випадків за добу було виявлено у Рівненській – 74, Львівській – 70, Чернівецькій області – 57, а також у місті Києві – 54.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку 2020 року – 55995.
Крім того, як розповів Степанов, з ініціативи Міністерства охорони здоров'я коронавірус був внесений до переліку фахових хвороб. Більш того, в Україні можуть почати страхувати медичних працівників на випадок захворювання COVID-19 – президент Володимир Зеленський підтримує цю ідею. Зараз проводять розрахунки, наскільки це можливо.
Коронавірус в Україні
Сайт РНБО
Коронавірус в Україні
Сайт РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше в Україні було підтверджено 21 905 випадків коронавірусу (+321 за добу). З них летальні – 658 (+14), одужали – 7995 (+420). Крім того, 27 травня в країні спостерігалося зниження кількості хворих.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".