Коронавірусом в Україні заразилися понад 200 тисяч: статистика МОЗ на 28 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 08:58, 28.09.2020 Оновлено: 10:24, 28.09.2020

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 3996 осіб (+37 за добу), а 88 453 пацієнти (+571) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію на брифінгу озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражень зафіксовано в Харківській області – 339, місті Києві – 328, Одеській області – 202, Тернопільській – 153, Волинській – 143, Київській – 140, Львівській – 132, Хмельницькій – 125, Житомирській – 123.

Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область – 5974 випадки;

  • Волинська область – 7775 випадків;

  • Дніпропетровська область – 5351 випадок;

  • Донецька область – 3046 випадків;

  • Житомирська область – 5779 випадків;

  • Закарпатська область – 9654 випадки;

  • Запорізька область – 3773 випадки;

  • Івано-Франківська область – 13 445 випадків;

  • Кіровоградська область – 1077 випадків;

  • м. Київ – 22 143 випадки;

  • Київська область – 8854 випадки;

  • Львівська область – 19 916 випадків;

  • Луганська область – 979 випадків;

  • Миколаївська область – 3011 випадків;

  • Одеська область – 13 079 випадків;

  • Полтавська область – 1972 випадки;

  • Рівненська область – 12 145 випадків;

  • Сумська область – 3813 випадків;

  • Тернопільська область – 13 139 випадків;

  • Харківська область – 17 703 випадки;

  • Херсонська область – 1062 випадки;

  • Хмельницька область – 5747 випадків;

  • Чернівецька область – 14 113 випадків;

  • Черкаська область – 3759 випадків;

  • Чернігівська область – 3996 випадків.

Дані щодо коронавірусу в Україні на 28 вересня.
МОЗ

Нагадаємо, що інформації щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму у статистиці немає.

За словами Степанова, за минулу добу в країні було здійснено 20 312 тестувань на коронавірус. Із них 16 533 зроблено методом ПЛР і 3779 – методом ІФА. Тоді як загалом в Україні проведено 2 226 508 ПЛР-тестів на COVID-19.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування в регіонах. Згідно з оновленим списком, Київ перейшов до "жовтої" зони. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".

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