Коронавірусом в Україні заразилися понад 200 тисяч: статистика МОЗ на 28 вересня

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 3996 осіб (+37 за добу), а 88 453 пацієнти (+571) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію на брифінгу озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражень зафіксовано в Харківській області – 339, місті Києві – 328, Одеській області – 202, Тернопільській – 153, Волинській – 143, Київській – 140, Львівській – 132, Хмельницькій – 125, Житомирській – 123.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 5974 випадки;

Волинська область – 7775 випадків;

Дніпропетровська область – 5351 випадок;

Донецька область – 3046 випадків;

Житомирська область – 5779 випадків;

Закарпатська область – 9654 випадки;

Запорізька область – 3773 випадки;

Івано-Франківська область – 13 445 випадків;

Кіровоградська область – 1077 випадків;

м. Київ – 22 143 випадки;

Київська область – 8854 випадки;

Львівська область – 19 916 випадків;

Луганська область – 979 випадків;

Миколаївська область – 3011 випадків;

Одеська область – 13 079 випадків;

Полтавська область – 1972 випадки;

Рівненська область – 12 145 випадків;

Сумська область – 3813 випадків;

Тернопільська область – 13 139 випадків;

Харківська область – 17 703 випадки;

Херсонська область – 1062 випадки;

Хмельницька область – 5747 випадків;

Чернівецька область – 14 113 випадків;

Черкаська область – 3759 випадків;

Чернігівська область – 3996 випадків.

Дані щодо коронавірусу в Україні на 28 вересня. МОЗ

Нагадаємо, що інформації щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму у статистиці немає.

За словами Степанова, за минулу добу в країні було здійснено 20 312 тестувань на коронавірус. Із них 16 533 зроблено методом ПЛР і 3779 – методом ІФА. Тоді як загалом в Україні проведено 2 226 508 ПЛР-тестів на COVID-19.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування в регіонах. Згідно з оновленим списком, Київ перейшов до "жовтої" зони. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".