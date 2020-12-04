Коронавірусом в Україні заразилися понад 15 тисяч за добу: статистика МОЗ на 4 грудня

Станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, в Україні офіційно підтверджено 787 891 випадок коронавірусної інфекції. З них 15 131 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 13 195 осіб (+235 за добу), а 397 809 пацієнтів (+13 383 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

м. Київ – 76 750 випадків;

Вінницька область – 18 271 випадок;

Волинська область – 25 465 випадків;

Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

Донецька область – 24 595 випадків;

Житомирська область – 31 183 випадки;

Закарпатська область – 24 067 випадків;

Запорізька область – 34 721 випадок;

Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

Київська область – 41 415 випадків;

Кіровоградська область – 5 888 випадків;

Луганська область – 6 726 випадків;

Львівська область – 48 819 випадків;

Миколаївська область – 20 358 випадків;

Одеська область – 49 131 випадок;

Полтавська область – 24 532 випадки;

Рівненська область – 32 702 випадки;

Сумська область – 32 080 випадків;

Тернопільська область – 29 007 випадків;

Харківська область – 58 030 випадків;

Херсонська область – 11 398 випадків;

Хмельницька область – 31 412 випадків;

Черкаська область – 25 492 випадки;

Чернівецька область – 34 710 випадків;

Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на думку генетика, доктора медичних наук Віктора Досенко, Україна витрачає величезні гроші на марне визначення рівня антитіл до COVID-19 у людей методом ІФА (імуноферментний аналіз).