Коронавірусом в Україні заразилися понад 15 тисяч за добу: статистика МОЗ на 4 грудня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
24,8 т.
Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, в Україні офіційно підтверджено 787 891 випадок коронавірусної інфекції. З них 15 131 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 13 195 осіб (+235 за добу), а 397 809 пацієнтів (+13 383 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 76 750 випадків;

  • Вінницька область – 18 271 випадок;

  • Волинська область – 25 465 випадків;

  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

  • Донецька область – 24 595 випадків;

  • Житомирська область – 31 183 випадки;

  • Закарпатська область – 24 067 випадків;

  • Запорізька область – 34 721 випадок;

  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

  • Київська область – 41 415 випадків;

  • Кіровоградська область – 5 888 випадків;

  • Луганська область – 6 726 випадків;

  • Львівська область – 48 819 випадків;

  • Миколаївська область – 20 358 випадків;

  • Одеська область – 49 131 випадок;

  • Полтавська область – 24 532 випадки;

  • Рівненська область – 32 702 випадки;

  • Сумська область – 32 080 випадків;

  • Тернопільська область – 29 007 випадків;

  • Харківська область – 58 030 випадків;

  • Херсонська область – 11 398 випадків;

  • Хмельницька область – 31 412 випадків;

  • Черкаська область – 25 492 випадки;

  • Чернівецька область – 34 710 випадків;

  • Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на думку генетика, доктора медичних наук Віктора Досенко, Україна витрачає величезні гроші на марне визначення рівня антитіл до COVID-19 у людей методом ІФА (імуноферментний аналіз).

УкраїнаКоронавірусМаксим Степанов