Коронавірусом в Україні заразилися понад 13 тисяч за добу: статистика МОЗ на 2 грудня
Станом на ранок середи, 2 грудня, в Україні офіційно підтверджено 758 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 141 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 12 717 осіб (+169 за добу), а 369 054 пацієнти (+13 882 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 74 012 випадків;
Вінницька область – 17 715 випадків;
Волинська область – 24 791 випадок;
Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
Донецька область – 23 752 випадки;
Житомирська область – 30 233 випадки;
Закарпатська область – 23 646 випадків;
Запорізька область – 32 555 випадків;
Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
Київська область – 39 503 випадки;
Кіровоградська область – 5 506 випадків;
Луганська область – 6 467 випадків;
Львівська область – 47 477 випадків;
Миколаївська область – 19 448 випадків;
Одеська область – 46 985 випадків;
Полтавська область – 23 291 випадок;
Рівненська область – 31 798 випадків;
Сумська область – 30 354 випадки;
Тернопільська область – 28 375 випадків;
Харківська область – 56 361 випадок;
Херсонська область – 10 659 випадків;
Хмельницька область – 30 228 випадків;
Черкаська область – 24 046 випадків;
Чернівецька область – 34 150 випадків;
Чернігівська область – 19 218 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Новина доповнюється...
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні не дав суттєвого зменшення кількості хворих на COVID-19, оскільки далеко не всі дотримувалися такого формату обмежень.