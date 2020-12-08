Коронавірусом в Україні заразилися майже 11 тисяч за добу: статистика МОЗ на 8 грудня
Станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 811 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 13 928 осіб (+195 за добу), а 436 564 пацієнти (+12 860 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.
Здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 82 810 випадків;
Вінницька область – 18 824 випадки;
Волинська область – 26 475 випадків;
Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
Донецька область – 26 235 випадків;
Житомирська область – 32 354 випадки;
Закарпатська область – 24 886 випадків;
Запорізька область – 37 885 випадків;
Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
Київська область – 44 554 випадки;
Кіровоградська область – 6 418 випадків;
Луганська область – 7 141 випадок;
Львівська область – 50 787 випадків;
Миколаївська область – 21 798 випадків;
Одеська область – 52 853 випадки;
Полтавська область – 26 571 випадок;
Рівненська область – 34 088 випадків;
Сумська область – 33 904 випадки;
Тернопільська область – 29 977 випадків;
Харківська область – 59 739 випадків;
Херсонська область – 12 493 випадки;
Хмельницька область – 32 539 випадків;
Черкаська область – 27 913 випадків;
Чернівецька область – 35 622 випадки;
Чернігівська область – 21 599 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, для того, щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на п'ять. Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький.