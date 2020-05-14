Коронавірусом в Україні заразилися 16 847 осіб: статистика МОЗ на 14 травня

Станом на ранок четверга, 14 травня, в Україні офіційно підтверджено 16 847 випадків коронавірусу COVID-19. З них 422 зараження були виявлені за останню добу.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки та оборони України. Зазначається, що внаслідок епідемії в країні вже померли 456 осіб (+17 за добу). Водночас одужали 4 143 людини (+477 за добу).

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу зазначив, що в країні вперше кількість тих, що видужали від коронавирусу, за добу перевищила число захворілих.

Коронавірус в Україні

Пізніше інформацію підтвердили й на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. За даними відомства, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 654 випадки;

Волинська область – 535 випадків;

Дніпропетровська область – 781 випадок;

Донецька область – 117 випадків;

Житомирська область – 533 випадки;

Закарпатська область – 791 випадок;

Запорізька область – 347 випадків;

Івано-Франківська область – 1166 випадків;

Кіровоградська область – 432 випадки;

м. Київ – 2012 випадків;

Київська область – 1067 випадків;

Львівська область – 904 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 228 випадків;

Одеська область – 693 випадки;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1062 випадки;

Сумська область – 158 випадків;

Тернопільська область – 1033 випадки;

Харківська область – 713 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 209 випадків;

Чернівецька область – 2516 випадків;

Черкаська область – 348 випадків;

Чернігівська область – 84 випадки.

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 травня до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року – 42590.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував нові послаблення карантину з 22 травня. Йдеться про проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, проведення ЗНО, а також запуск громадського транспорту і роботу дошкільних закладів.

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