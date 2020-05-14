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14 травня • оновлено в 17:20
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Коронавірусом в Україні заразилися 16 847 осіб: статистика МОЗ на 14 травня

40.7т
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Станом на ранок четверга, 14 травня, в Україні офіційно підтверджено 16 847 випадків коронавірусу COVID-19. З них 422 зараження були виявлені за останню добу.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки та оборони України. Зазначається, що внаслідок епідемії в країні вже померли 456 осіб (+17 за добу). Водночас одужали 4 143 людини (+477 за добу).

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу зазначив, що в країні вперше кількість тих, що видужали від коронавирусу, за добу перевищила число захворілих.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Пізніше інформацію підтвердили й на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. За даними відомства, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 654 випадки;

  • Волинська область – 535 випадків;

  • Дніпропетровська область – 781 випадок;

  • Донецька область – 117 випадків;

  • Житомирська область – 533 випадки;

  • Закарпатська область – 791 випадок;

  • Запорізька область – 347 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1166 випадків;

  • Кіровоградська область – 432 випадки;

  • м. Київ – 2012 випадків;

  • Київська область – 1067 випадків;

  • Львівська область – 904 випадки;

  • Луганська область – 42 випадки;

  • Миколаївська область – 228 випадків;

  • Одеська область – 693 випадки;

  • Полтавська область – 257 випадків;

  • Рівненська область – 1062 випадки;

  • Сумська область – 158 випадків;

  • Тернопільська область – 1033 випадки;

  • Харківська область – 713 випадків;

  • Херсонська область – 165 випадків;

  • Хмельницька область – 209 випадків;

  • Чернівецька область – 2516 випадків;

  • Черкаська область – 348 випадків;

  • Чернігівська область – 84 випадки.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 травня до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року – 42590.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував нові послаблення карантину з 22 травня. Йдеться про проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, проведення ЗНО, а також запуск громадського транспорту і роботу дошкільних закладів.

Коронавірусом в Україні заразилися 16 847 осіб: статистика МОЗ на 14 травня

Коронавірусом в Україні заразилися 16 847 осіб: статистика МОЗ на 14 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
РНБО Міністерство охорони здоров'я
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Tarr Dr
Tarr Dr
Дурят фраеров ушастых )))
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Platonov Dmitry
Platonov Dmitry
На Укроине за все время проведено более 180 тысяч тестов. Столько, сколько в России делается за день. Укроина не Россия. СУГС, ёпста!
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Белый господин
Белый господин
Нет информации, сколько тестов на 100 тысяч населения сделано. Без этих данных количество заболевших ничего не показывает.
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Tarr Dr
Tarr Dr
Белый господин, ВСЕГО на украине протестировали меньше, чем в России тестируют ЗА ДЕНЬ. Вот и судите, как и насколько дурят невежественных хуторян и кухарок.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

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  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

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