Коронавірусом в Україні заразилися 12,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 9 грудня

Станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадки коронавирусної інфекції. З них 12 585 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 14 204 особи (+276 за добу), а 451 118 пацієнтів (+14 554 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

м. Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як рахують COVID-статистику в Україні. Підставами потрапляння пацієнта в статистику є окремі критерії амбулаторно-клінічного лікування. Вони також дають право припинити самоізоляцію.