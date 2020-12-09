Коронавірусом в Україні заразилися 12,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 9 грудня
Станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадки коронавирусної інфекції. З них 12 585 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 14 204 особи (+276 за добу), а 451 118 пацієнтів (+14 554 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 84 538 випадків;
Вінницька область – 18 988 випадків;
Волинська область – 26 832 випадки;
Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
Донецька область – 27 044 випадки;
Житомирська область – 32 498 випадків;
Закарпатська область – 25 029 випадків;
Запорізька область – 38 698 випадків;
Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
Київська область – 45 497 випадків;
Кіровоградська область – 6 524 випадки;
Луганська область – 7 275 випадків;
Львівська область – 51 375 випадків;
Миколаївська область – 22 127 випадків;
Одеська область – 54 123 випадки;
Полтавська область – 27 222 випадки;
Рівненська область – 34 578 випадків;
Сумська область – 34 226 випадків;
Тернопільська область – 30 203 випадки;
Харківська область – 60 273 випадки;
Херсонська область – 12 826 випадків;
Хмельницька область – 32 960 випадків;
Черкаська область – 28 728 випадків;
Чернівецька область – 35 826 випадків;
Чернігівська область – 22 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як рахують COVID-статистику в Україні. Підставами потрапляння пацієнта в статистику є окремі критерії амбулаторно-клінічного лікування. Вони також дають право припинити самоізоляцію.